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Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Mondial 202619 juil. , 19:08
parGuillaume Conte
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Finale de la Coupe du Monde 2026 :
La compo de l'Argentine : Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister, Gonzalez - Messi, Alvarez.
La compo de l'Espagne : Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Fabian Ruiz, Rodri - Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal.

World Cup

19 juillet 2026 à 21:00
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Faites pas chier, on doit le garder. Balerdi : 20 Kondogbia : 5M en moins sur la masse salariale Harit : 5 Angel Gomes : 10-15 Maupay : 5 Rulli : 8-10 Médina : 20 voire plus si il finit champion du monde On est à 70M + 25 de Greenwood + prêt de 2M de Traore + 1,5 d aubam : et voilà on a les 100M et une belle masse salarialeen moins Et on ne touche pas à Weah Aguerd Emerson Hojberg Paixao et Gouiri.

Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Ça va les 2 comiques ? Barrez vous au tribunal qu'on vous voit plus ici ! Pas un pour rattraper l'autre 🤣🤣🤣

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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
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Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

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