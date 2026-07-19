Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Finale de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de l'Argentine : Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister, Gonzalez - Messi, Alvarez.

La compo de l'Espagne : Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Fabian Ruiz, Rodri - Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal.