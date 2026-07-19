MU soutient l’Argentine et se prend un torrent d’insultes

Pour avoir apporté son soutien à son joueur Lisandro Martinez en finale de la Coupe du monde, Manchester United a pris cher sur les réseaux sociaux.

Les clubs qui possèdent des internationaux dans leurs rangs rêvent forcément d’avoir un champion du monde dans leur équipe à la reprise. Mais dans le cas particulier des formations anglaises, soutenir un international argentin n’est pas vraiment à la mode. Non seulement l’Albiceleste a sorti l’Angleterre en demi-finale, ce qui reste du football. Mais la banderole revendiquant les Malouines qui appartiennent au Royaume-Uni, les moqueries des joueurs argentins sur les réseaux sociaux ou sur les buts concédés par l’Angleterre, en plus de la vidéo humiliante d’Enzo Fernandez sur le « wonderwall » cher aux Anglais, ne fait clairement pas une bonne publicité pour le football argentin de l’autre côté de la Manche.

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Chelsea n’a ainsi pas osé mettre un message d’encouragement à Enzo Fernandez avant la finale de la Coupe du monde. Manchester United l’a fait pour soutenir son défenseur central Lisandro Martinez. « C’est la finale de la Coupe du monde. Bonne chance à Lisandro Martinez, nous sommes avec toi », a fait savoir le compte officiel des Red Devils.

Un post qui a fait réagir des milliers de personnes sur les différents réseaux de Manchester United. Et même les supporters les plus acharnés des pensionnaires d’Old Trafford ont rappelé que le « nous » ne les comprenait pas. Un soutien massif à l’Espagne est à la mode en Angleterre, et parmi les réponses les plus appréciées, le community manager de Manchester United se fait secouer : « Il suffit de voir les réponses, on t’aime Lisandro, mais tout Manchester sera pour l’Espagne ».