EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs
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EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs

Equipe de France19 juil. , 18:00
parHadrien Rivayrand
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Rayan Cherki fait parler de lui pour de mauvaises raisons ces dernières heures. Sa prestation et son attitude lors de France - Angleterre suscitent de nombreuses critiques.
L’équipe de France s’est inclinée face à l’Angleterre au terme d’un match complètement fou, samedi, lors de la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Au coup d’envoi, Didier Deschamps avait décidé de faire confiance à plusieurs de ses jeunes talents, dont Rayan Cherki.
L’ancien joueur de l’OL est totalement passé à côté de son match, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Selon plusieurs informations, le milieu offensif de Manchester City a même notamment eu un échange tendu avec Didier Deschamps lors d’une pause fraîcheur. Une occasion manquée pour Cherki, qui espérait marquer des points en équipe de France.

Cherki prié de changer d'attitude 

Pour certains journalistes, le moment est venu de remettre en question son statut chez les Bleus. Sur les ondes de RTL, Éric Silvestro n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à l’égard du joueur :
« Cherki, Cherki... Qu'on arrête avec Cherki, il a fait une Coupe du monde catastrophique, il se croit le meilleur joueur du monde, il n'a rien montré. Qu'on arrête avec lui. Il se croit au-dessus de tous. Cherki doit redescendre de deux crans et apprendre. Il doit montrer. Il a un côté un peu star qui veut plus de temps de jeu alors que sur le terrain, on n'a rien vu. C'est un joueur extraordinaire mais qui doit grandir et apprendre. Après, on pourra parler. J'entends Cherki toute la journée mais je n'ai rien vu de lui pendant la Coupe du monde. »

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Didier Deschamps s’apprête désormais à quitter ses fonctions, tandis que Zinedine Zidane doit lui succéder à la tête des Bleus. Reste à savoir quelle sera la vision du Ballon d’Or 1998 concernant Rayan Cherki, qui devra une nouvelle fois prouver qu’il mérite sa place en équipe de France.
En attendant, le joueur de Manchester City va pouvoir profiter d’un peu de repos après une saison particulièrement éprouvante, avec l’objectif de revenir plus fort lors du prochain exercice.
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Alors dijaya vous jouez toujours le titre cette annee ????😄 car ça commence a etre long....

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Bof ... bof.... Bof...

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Il y a bien un club anglais qui mettra 35/40 bar minimum

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Oui comme ceux de Jersey et Guernesey.

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C'est idiot tout ça. Les habitants de ces îles demandent juste qu'on leur fiche la paix. Pas à changer de tutelle

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