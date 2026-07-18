Zidane patron des Bleus, ce sera officiel le 1er septembre

Zidane patron des Bleus, ce sera officiel le 1er septembre

Equipe de France18 juil. , 15:30
parClaude Dautel
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Tandis que Didier Deschamps dirigera l'équipe de France pour la dernière fois ce samedi contre l'Angleterre, son successeur, Zinedine Zidane, arrivera le 1ᵉʳ septembre prochain.
Après quatorze ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps va donc mettre un terme à ses fonctions au coup de sifflet final de la demi-finale du Mondial 2026 contre l'Angleterre. Une très belle page du football français va se terminer, mais la suivante s'annonce déjà passionnante. Car la Fédération Française de Football a déjà tout prévu pour remplacer Didier Deschamps. Même si l'annonce de la FFF devrait arriver rapidement après la fin de la Coupe du Monde, L'Equipe précise ce samedi que Zinedine Zidane prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain. Une date déjà finalisée contractuellement.

Zidane fera ses débuts de sélectionneur contre la Turquie

Selon des documents, auxquels le quotidien sportif a eu accès, les contrats de Zinedine Zidane et de son large staff débutent tous le mardi 1er septembre 2026. La seule inconnue désormais concernant le calendrier de l'annonce de ce choix de la FFF. Une fois en poste, Zizou n'aura pas de temps à perdre car l'équipe de France va ensuite enchaîner quatre matchs comptant pour la Ligue des Nations.
A savoir le 25 septembre en Turquie, le 28 en Belgique. Puis au Stade de France le 2 octobre contre l'Italie et le 5 octobre contre la Belgique, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Un calendrier pas si simple que cela pour Zinedine Zidane dont les débuts de sélectionneur seront suivis par toute la planète.
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Derniers commentaires

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Et bin on va être servi, je ne sens pas ce type n' y avait-il pas mieux ?

L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé

Pourquoi tu lui réponds?

TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Et en plus d'être un âne tu ne sais pas lire. " on ne dit pas d'un poisson rouge qu'il est stupide mais qu'il n'a pas de mémoire. Même si c'est scientifiquement faux c'est sa réputation." Donc tu ne m'as rien appris Jean-Michel Apeuprès que parle de QI de poisson rouge mdr. Mais tu as raison sur une chose, l'âne que tu es ne pourras pas devenir un cheval de course. Et tu viens de le prouver en montrant que tu ne sais même pas lire^^

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