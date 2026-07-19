PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

PSG19 juil. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG va enfin pouvoir accélérer sur le marché des transferts. Le club de la capitale réfléchit à l'idée de recruter une doublure à Achraf Hakimi. Jules Koundé pourrait être l'heureux élu.
Le Paris Saint-Germain ne va pas manquer de travail dans les prochains jours sur le marché des transferts. Le club de la capitale attendait la fin de la Coupe du monde pour passer aux choses sérieuses, même si plusieurs pistes avaient déjà été ouvertes par Luis Campos.
En défense, le PSG pourrait décider de recruter un nouveau latéral droit. Achraf Hakimi enchaîne les rencontres et personne ne semble aujourd’hui capable d’avoir le même impact que lui lorsqu’il est indisponible. La direction parisienne prospecte donc un peu partout en Europe et pourrait bien décider de s’attacher les services d’un certain Jules Koundé.

Koundé au PSG, la bonne idée du mercato ? 

Selon les informations de Sport, le Barça n'est plus opposé à l’idée de se séparer de l’international français. Un prix de départ de 59 millions d’euros aurait même été fixé pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. De son côté, le défenseur tricolore n'est pas fermé à l’idée d’un nouveau départ. D’après PSGInside-Actus, Koundé a récemment été proposé à plusieurs clubs cet été, dont le Paris Saint-Germain.
La polyvalence et l’expérience du joueur catalan jouent clairement en sa faveur. Cependant, un rôle de doublure derrière Hakimi pourrait l’attendre chez les champions d’Europe, une situation qui ne devrait pas forcément le séduire sur le papier.

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Le Paris Saint-Germain n’a pas encore lancé les grandes manœuvres de son mercato estival. Les dirigeants parisiens souhaitent d’abord renforcer leur secteur offensif. Maghnes Akliouche pourrait être la première recrue francilienne, tandis que Lucas Digne est également suivi.
Jules Koundé, de son côté, va devoir profiter d’une coupure après une Coupe du monde éprouvante aussi bien physiquement que mentalement avec l’équipe de France.
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Derniers commentaires

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Alors dijaya vous jouez toujours le titre cette annee ????😄 car ça commence a etre long....

PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

Bof ... bof.... Bof...

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Il y a bien un club anglais qui mettra 35/40 bar minimum

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Oui comme ceux de Jersey et Guernesey.

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C'est idiot tout ça. Les habitants de ces îles demandent juste qu'on leur fiche la paix. Pas à changer de tutelle

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