L'OL envoie Enzo Molebe à Nice

L'OL envoie Enzo Molebe à Nice

OL19 juil. , 18:31
parGuillaume Conte
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Barré à Lyon, Enzo Molebe va essayer de s'installer en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice, qui finalise son arrivée en prêt avec option d'achat.
Jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais qui a bien compris que son avenir n’était plus vraiment dans le Rhône, Enzo Molebe se cherche un nouveau club. Paulo Fonseca avait mis les choses au clair après le premier match de préparation de l’OL, il ne pouvait pas garantir au natif de Décines des minutes cette saison. « Enzo est un joueur qui travaille bien mais je pense que honnetement, ce sera difficile d’avoir de l’espace pour Enzo », avait lancé l’entraineur portugais
Prêté la saison passée à Montpellier où il a su se mettre en évidence, il est toujours sous contrat avec Lyon jusqu’en 2029. Mais son avenir se dessine désormais du côté de Nice. Le journaliste Sacha Tavolieri annonce que les deux clubs se rapprochent dans leur position et que tout se met donc en place pour un prêt avec option d’achat de l’attaquant. La finalisation de ce deal est attendue pour la semaine prochaine, même si l’opération ne devrait pas être très rentable pour l’OL. Ni au niveau de l’éventuelle option d’achat, ni au niveau de l’économie du salaire. Même si, pour le montant du transfert, cela dépendra forcément du rendement de Molebe pendant son prêt à Nice.
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Faites pas chier, on doit le garder. Balerdi : 20 Kondogbia : 5M en moins sur la masse salariale Harit : 5 Angel Gomes : 10-15 Maupay : 5 Rulli : 8-10 Médina : 20 voire plus si il finit champion du monde On est à 70M + 25 de Greenwood + prêt de 2M de Traore + 1,5 d aubam : et voilà on a les 100M et une belle masse salarialeen moins Et on ne touche pas à Weah Aguerd Emerson Hojberg Paixao et Gouiri.

Argentine - Espagne : les compos (21h sur BeIN 1 et M6)

Ça va les 2 comiques ? Barrez vous au tribunal qu'on vous voit plus ici ! Pas un pour rattraper l'autre 🤣🤣🤣

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