OL : Le dossier Šulc s’emballe, Everton défie Leeds

L’OL pourrait perdre Pavel Šulc dans les prochains jours. Le Tchèque dispose de plusieurs touches en Premier League.

L’Olympique Lyonnais n’en a pas terminé avec son mercato estival. Les Gones souhaitent encore se renforcer, mais savent que la DNCG veille et réclame des ventes importantes. Les Rhodaniens pourraient donc être contraints de réaliser quelques sacrifices supplémentaires.

La saison dernière, plusieurs joueurs se sont particulièrement illustrés. C’est notamment le cas de Pavel Šulc. L’international tchèque se sent bien à l’ OL , mais il est fortement courtisé en Premier League. Leeds a récemment approché les dirigeants lyonnais afin d’étudier un possible transfert. Mais les Peacocks sont loin d’être les seuls intéressés par le milieu offensif.

Sulc, Everton a son mot à dire

Selon les informations du Daily Mail, Everton est en effet également entré dans la course pour recruter le Lyonnais. Pour se séparer de l’ancien joueur du Viktoria Plzeň, l’OL réclamerait près de 30 millions d’euros. Un montant qui a quelque peu refroidi Leeds. Everton connaît donc désormais le prix à payer s’il souhaite avancer dans ce dossier important pour les Rhodaniens.

Les dirigeants lyonnais aimeraient être fixés rapidement, alors que l’OL se prépare progressivement à disputer son troisième tour préliminaire de Ligue des champions. De son côté, Pavel Šulc poursuit sa préparation estivale sans encore savoir où il évoluera la saison prochaine.

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Tout reste ouvert pour un joueur qui n’a cessé d’impressionner ces derniers mois. L’OL pourrait réaliser une belle opération financière grâce à son départ, mais ne fermerait pas non plus la porte à l’idée de le conserver. Paulo Fonseca se prépare donc à toutes les éventualités. Et ce n'est pas le seul dossier majeur à Lyon qui pose encore problème. Nicolas Tagliafico est également concerné. Avant cela, l'Argentin a une finale de Coupe du monde à disputer ce dimanche avec l'Argentine contre l'Espagne.