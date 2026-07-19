OL : Le dossier Šulc s’emballe, Everton défie Leeds
Pavel Sulc

OL : Le dossier Šulc s’emballe, Everton défie Leeds

OL19 juil. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OL pourrait perdre Pavel Šulc dans les prochains jours. Le Tchèque dispose de plusieurs touches en Premier League.
L’Olympique Lyonnais n’en a pas terminé avec son mercato estival. Les Gones souhaitent encore se renforcer, mais savent que la DNCG veille et réclame des ventes importantes. Les Rhodaniens pourraient donc être contraints de réaliser quelques sacrifices supplémentaires.
La saison dernière, plusieurs joueurs se sont particulièrement illustrés. C’est notamment le cas de Pavel Šulc. L’international tchèque se sent bien à l’OL, mais il est fortement courtisé en Premier League. Leeds a récemment approché les dirigeants lyonnais afin d’étudier un possible transfert. Mais les Peacocks sont loin d’être les seuls intéressés par le milieu offensif.

Sulc, Everton a son mot à dire 

Selon les informations du Daily Mail, Everton est en effet également entré dans la course pour recruter le Lyonnais. Pour se séparer de l’ancien joueur du Viktoria Plzeň, l’OL réclamerait près de 30 millions d’euros. Un montant qui a quelque peu refroidi Leeds. Everton connaît donc désormais le prix à payer s’il souhaite avancer dans ce dossier important pour les Rhodaniens.
Les dirigeants lyonnais aimeraient être fixés rapidement, alors que l’OL se prépare progressivement à disputer son troisième tour préliminaire de Ligue des champions. De son côté, Pavel Šulc poursuit sa préparation estivale sans encore savoir où il évoluera la saison prochaine.

Lire aussi

OL : Un club anglais débarque dans le dossier TagliaficoOL : Un club anglais débarque dans le dossier Tagliafico
Tout reste ouvert pour un joueur qui n’a cessé d’impressionner ces derniers mois. L’OL pourrait réaliser une belle opération financière grâce à son départ, mais ne fermerait pas non plus la porte à l’idée de le conserver. Paulo Fonseca se prépare donc à toutes les éventualités. Et ce n'est pas le seul dossier majeur à Lyon qui pose encore problème. Nicolas Tagliafico est également concerné. Avant cela, l'Argentin a une finale de Coupe du monde à disputer ce dimanche avec l'Argentine contre l'Espagne.
Articles Recommandés
Edf Cherki Se Prend Pour Qui Un Journaliste Pete Les Plombs
Equipe de France

EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs

Psg La Blessure Qui Change Tout
PSG

PSG : La blessure qui change tout

Genesio Devoile La Nouvelle Attaque De Lom
OM

Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM

Psg Le Concurrent De Hakimi Cest Jules Kounde
PSG

PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

Fil Info

19 juil. , 18:00
EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs
19 juil. , 17:30
PSG : La blessure qui change tout
19 juil. , 17:00
Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM
19 juil. , 16:00
PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé
19 juil. , 15:30
« Deschamps du balai », Daniel Riolo fait polémique
19 juil. , 15:00
La FIFA et Trump incitent l’Argentine à revendiquer les Malouines
19 juil. , 14:30
Carton rouge retiré à Balogun, les USA avouent avoir mis beaucoup d’argent
19 juil. , 14:00
L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio
19 juil. , 13:40
Paris Sportifs : Une offre en or de dernière minute pour Espagne-Argentine

Derniers commentaires

Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM

Alors dijaya vous jouez toujours le titre cette annee ????😄 car ça commence a etre long....

PSG : Le concurrent de Hakimi, c’est Jules Koundé

Bof ... bof.... Bof...

PSG : La blessure qui change tout

Il y a bien un club anglais qui mettra 35/40 bar minimum

La FIFA et Trump incitent l’Argentine à revendiquer les Malouines

Oui comme ceux de Jersey et Guernesey.

La FIFA et Trump incitent l’Argentine à revendiquer les Malouines

C'est idiot tout ça. Les habitants de ces îles demandent juste qu'on leur fiche la paix. Pas à changer de tutelle

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading