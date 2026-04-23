PSG : Le Milan AC offre le chouchou de Luis Campos

Placé sur le marché des transferts par le Milan AC en vue de l’été prochain, Rafael Leão a été proposé au Paris Saint-Germain. Une aubaine à saisir pour les champions d’Europe en titre ?

Bien parti pour remporter un énième trophée de champion de France, avec désormais quatre points d’avance sur Lens, et toujours en lice pour conserver sa couronne européenne en Ligue des Champions, le PSG dispose d’un effectif de très grande qualité. Mais comme à chaque intersaison, Paris va chercher à encore bonifier son groupe lors du prochain mercato estival. À cause des nombreuses blessures qui ont émaillé la saison, Luis Enrique a souvent dû bricoler pour enchaîner les matchs de la meilleure des façons possibles. C’est donc avec l’ambition de gonfler son effectif, et notamment dans le secteur offensif, que le PSG abordera le prochain marché des transferts. Avec une première cible déjà toute trouvée ? En tout cas, selon les informations du compte @PSGInside_Actu, Paris est en contact avec le Milan AC à propos de Rafael Leão.

Le Milan AC a proposé Rafael Leão au PSG

« Milan semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre dans le dossier Rafael Leão. Le club lombard aurait récemment proposé son ailier portugais à une dizaine de formations européennes et internationales, parmi lesquelles le Paris Saint-Germain », avoue ce compte bien informé sur l'actualité parisienne. Une rumeur qui peut étonner sachant que Leão était encore considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde il y a un an, avec une côte supérieure à 100 millions d’euros. Mais ces derniers mois, l’attaquant portugais a vraiment déçu en étant beaucoup moins décisif, avec 10 buts et 3 passes décisives en 27 matchs. C’est donc avec l’envie de changer de cycle et surtout l’ambition d’empocher un joli chèque, avant qu’il ne soit trop tard sachant que Leão a un contrat jusqu’en 2028, que le Milan cherche preneur pour son attaquant de 26 ans.

Un dossier compliqué pour Paris

Rien ne dit toutefois que le PSG va activer ce dossier lors du prochain mercato. Déjà parce qu’il s’annonce très onéreux, à cause d’une concurrence féroce menée par Manchester United et des clubs d’Arabie Saoudite. Mais aussi par rapport à la cohérence du nouveau projet parisien sous Luis Enrique, qui fait la part belle aux joueurs tournés vers le collectif et non sur les individualités en quête de lumière. Si « aucune position officielle n’a filtré » côté parisien, cette piste Leão pourrait quand même être intéressante compte tenu du talent du Portugais, que Luis Campos, directeur sportif du PSG, connaît très bien, vu que c’est lui qui l’avait recruté à Lille en provenance du Sporting en 2018. Alors sept ans après son transfert au Milan AC, Leão serait-il prêt à redire oui au dirigeant portugais pour lancer une nouvelle page de sa carrière à Paris ? Tout est possible, surtout avec le PSG.