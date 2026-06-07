LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

Nommé en lieu et place de Bruno Genesio au poste d’entraîneur du Lille OSC, Davide Ancelotti ne fait pas du tout l'unanimité autour du club nordiste.

Suite à deux saisons plus ou moins pleines aux côtés de Bruno Genesio, Olivier Létang a pris un virage à angle droit pour son club de Lille. Fin des entraîneurs français, place maintenant au retour des coachs étrangers. Puisque deux ans après la fin de l’ère Paulo Fonseca, le LOSC a décidé de donner sa chance à Davide Ancelotti. Adjoint de son père Carlo au Bayern Munich (2016-2017), au Real Madrid (2021-2025) ou désormais avec la sélection du Brésil, qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2026, l’entraîneur de 36 ans découvrira donc le banc de touche d’un club européen en tant que numéro un.

Déjà entraîneur principal de Botafogo en 2025, Davide Ancelotti aura la lourde tâche de succéder à Genesio, dans un club qui jouera la Ligue des Champions et le Top 5 en Ligue 1 . Pas une mince affaire pour un entraîneur débutant. Et pour Claude Le Roy, le LOSC fait une grosse erreur en donnant les clés de son projet à un coach aussi peu expérimenté.

« C’est un peu insupportable de voir ça »

« Je suis stupéfait que Lille accorde sa confiance à quelqu’un qui n’a quasiment jamais entraîné en tant que numéro 1, d’autant plus lors d’une saison où il faut disputer la Ligue des Champions. Il y a aussi une liste d’entraîneurs de qualité en France. Ils sont sur le carreau, mais ils ont déjà fait leurs preuves, déjà montré leur qualité et leur talent. Ils ont montré autre chose en compétence, en expérience, en potentialité que Davide Ancelotti. C’est un peu insupportable de voir ça.

Je regrette seulement que l’on n’ait pas donné, à un club comme Lille qui va disputer la Ligue des Champions, la chance à un entraîneur français qui la connaisse. Quand tu découvres tout en même temps, comme Davide Ancelotti, c’est compliqué dans ce métier. Il va découvrir le métier d’entraîneur et si le Brésil va très loin à la Coupe du monde, il va découvrir son équipe à quel moment ? », a lancé, dans la presse, l’ancien sélectionneur de nombreuses équipes africaines, qui estime qu’Olivier Létang se trompe de stratégie en zappant les entraîneurs français.