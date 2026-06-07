LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.
Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris
Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes
Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé
Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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