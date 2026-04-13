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Rafael Leao au PSG, Luis Campos se tient prêt

PSG13 avr. , 14:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat dans deux ans, Rafael Leao est poussé vers la sortie par l’AC Milan. Le PSG suit la situation de l’international portugais, sans pour autant avoir pris de décision à son sujet pour l’instant.
Considéré il y a encore un ou deux ans comme l’une des futures stars du football mondial, Rafael Leao a manqué le coche. Rien n’est perdu pour l’international portugais, qui n’a que 26 ans, mais son histoire avec l’AC Milan semble terminée et un départ en fin de saison est quasiment inévitable. A deux ans de la fin de son contrat, qui expire en juin 2028, l’ancien attaquant du Sporting Portugal et du LOSC va certainement faire ses valises. Le club lombard souhaite le vendre afin de récupérer un gros chèque.
L’international portugais (43 sélections) ne devrait pas manquer de prétendants, malgré une saison décevante en Série A avec seulement 9 buts et 4 passes décisives en 2025-2026. Le site Milan News confirme le probable départ de Rafael Leao en fin de saison et rappelle qu’au cours des derniers mois, de nombreux cadors européens ont toqué à la porte de l’AC Milan pour recruter l’ancien Lillois. C’est notamment le cas du FC Barcelone, du Bayern Munich… ou encore du Paris Saint-Germain.

Luis Campos à l'affût pour Leao ?

Il n’est pas étonnant que le nom du club parisien ressorte puisque Luis Campos a connu Rafael Leao à Lille. Les deux hommes s’apprécient et le directeur sportif du PSG continue de suivre l’attaquant milanais. Une offensive du club de la capitale pour s’offrir l’attaquant portugais l’été prochain n’est pas à exclure, à condition que le prix fixé par l’AC Milan soit raisonnable. En dehors du PSG, la Premier League et l’Arabie Saoudite sont les deux destinations les plus probables pour Rafael Leao selon le média italien.
Reste maintenant à connaître les exigences de l’AC Milan, qui a peu de chances de récupérer plus de 50 millions d’euros dans ce dossier selon nos confrères italiens. Un déclassement terrible et qui peut laisser d’énormes regrets à la direction lombarde, qui avait refusé 100 millions d’euros de Chelsea pour Rafael Leao en 2022. Une somme que l’AC Milan ne recevra plus pour son attaquant portugais, malgré un potentiel immense et loin d’être exploité à 100% ces dernières années.

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J'ai vu le match... Et je reitere que Lorient etait en mode cool!

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Qu'ai je dit de faux? Ca ferait pas 7 saisons de suite sans champions league si pas de qualif? Et tu crois vraiment que ca serait un cadeau de se qualifier en champions league avec cet effectif qui va de plus perdre ses rares valeurs marchandes??

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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