Rafael Leao au PSG, Luis Campos se tient prêt

En fin de contrat dans deux ans, Rafael Leao est poussé vers la sortie par l’AC Milan. Le PSG suit la situation de l’international portugais, sans pour autant avoir pris de décision à son sujet pour l’instant.

Considéré il y a encore un ou deux ans comme l’une des futures stars du football mondial, Rafael Leao a manqué le coche. Rien n’est perdu pour l’international portugais, qui n’a que 26 ans, mais son histoire avec l’AC Milan semble terminée et un départ en fin de saison est quasiment inévitable. A deux ans de la fin de son contrat, qui expire en juin 2028, l’ancien attaquant du Sporting Portugal et du LOSC va certainement faire ses valises. Le club lombard souhaite le vendre afin de récupérer un gros chèque.

L’international portugais (43 sélections) ne devrait pas manquer de prétendants, malgré une saison décevante en Série A avec seulement 9 buts et 4 passes décisives en 2025-2026. Le site Milan News confirme le probable départ de Rafael Leao en fin de saison et rappelle qu’au cours des derniers mois, de nombreux cadors européens ont toqué à la porte de l’AC Milan pour recruter l’ancien Lillois. C’est notamment le cas du FC Barcelone, du Bayern Munich… ou encore du Paris Saint-Germain.

Luis Campos à l'affût pour Leao ?

Il n’est pas étonnant que le nom du club parisien ressorte puisque Luis Campos a connu Rafael Leao à Lille. Les deux hommes s’apprécient et le directeur sportif du PSG continue de suivre l’attaquant milanais. Une offensive du club de la capitale pour s’offrir l’attaquant portugais l’été prochain n’est pas à exclure, à condition que le prix fixé par l’AC Milan soit raisonnable. En dehors du PSG, la Premier League et l’Arabie Saoudite sont les deux destinations les plus probables pour Rafael Leao selon le média italien.

Reste maintenant à connaître les exigences de l’AC Milan, qui a peu de chances de récupérer plus de 50 millions d’euros dans ce dossier selon nos confrères italiens. Un déclassement terrible et qui peut laisser d’énormes regrets à la direction lombarde, qui avait refusé 100 millions d’euros de Chelsea pour Rafael Leao en 2022. Une somme que l’AC Milan ne recevra plus pour son attaquant portugais, malgré un potentiel immense et loin d’être exploité à 100% ces dernières années.