Der Zakarian

FCN : Nantes a trouvé son nouveau coach

FC Nantes07 juin , 20:30
parAlexis Rose
1
En quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes est tout proche de valider le grand retour de Michel Der Zakarian.
Après Antoine Kombouaré ou plus récemment Vahid Halilhodzic, un autre nom bien connu des supporters nantais va faire son retour sur le banc de touche des Canaris la saison prochaine. En effet, selon L’Equipe, Michel Der Zakarian a maintenant de grandes chances de redevenir l’entraîneur de Nantes.
Déjà passé deux fois dans le club jaune et vert, avec deux montées de L2 à L1 en 2008 et 2013, le technicien de 63 ans est en discussions avancées avec la famille Kita pour retrouver son poste d’entraineur du FCN. Habitant en Loire-Atlantique et présent au Stade Marcel-Saupin lors de la victoire de Nantes en finale du Challenge Espoirs face à l’OM le 20 mai dernier, celui qui a dirigé Caen en 2025 est libre de tout contrat. Il aura pour mission de faire remonter le FCN pour la troisième fois, sachant que les Canaris évolueront bien en L2 la saison prochaine.

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Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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