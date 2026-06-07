ICONSPORT_367846_0022

Odegaard sauve la Norvège face au Maroc

Foot Mondial07 juin , 23:00
parAlexis Rose
0
Match amical de préparation pour le Coupe du Monde 2026 :
Sports Illustrated Stadium, New Jersey (USA).
Maroc - Norvège : 1-1.
Buts : Diaz (8e) pour le Maroc ; Odegaard (76e) pour la Norvège.
Adversaire de la France lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la Norvège a réussi à tenir en échec le Maroc. Un match nul (1-1) acquis grâce à un but d’Odegaard en fin de match, en réponse à l’ouverture du score de Brahim Diaz en première côté marocain.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367667_0048
Equipe de France

TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_363277_0371
TV

Programme TV et résultats des matchs amicaux de dimanche

Davide Ancelotti LOSC
LOSC

LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

Dembele France
Equipe de France

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Fil Info

07 juin , 23:02
TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 juin , 23:00
Programme TV et résultats des matchs amicaux de dimanche
07 juin , 22:40
LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé
07 juin , 22:20
EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus
07 juin , 22:00
L'ASSE en grand danger avec son meilleur joueur
07 juin , 21:30
Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé
07 juin , 21:00
Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé
07 juin , 20:30
FCN : Nantes a trouvé son nouveau coach
07 juin , 20:21
Christian Eriksen victime d’un nouveau malaise

Derniers commentaires

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading