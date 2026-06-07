Odegaard sauve la Norvège face au Maroc

Match amical de préparation pour le Coupe du Monde 2026 :

Sports Illustrated Stadium, New Jersey (USA).

Maroc - Norvège : 1-1.

Buts : Diaz (8e) pour le Maroc ; Odegaard (76e) pour la Norvège.

Adversaire de la France lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la Norvège a réussi à tenir en échec le Maroc. Un match nul (1-1) acquis grâce à un but d’Odegaard en fin de match, en réponse à l’ouverture du score de Brahim Diaz en première côté marocain.