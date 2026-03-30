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PSG : Rafael Leao chamboule le mercato parisien

PSG30 mars , 13:40
parCorentin Facy
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Intéressé par Marcus Rashford, le PSG pourrait voir débarquer l’AC Milan sur ce dossier, qui cible l’ailier anglais pour compenser un probable départ de Rafael Leao à la fin de la saison.
La presse espagnole en est certaine, le Paris Saint-Germain va bouger cet été pour recruter Marcus Rashford. Prêté par Manchester United au FC Barcelone avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, l’ailier anglais n’est pas certain de rester en Catalogne. Rashford a déjà publiquement exprimé la volonté de rester au Barça, mais les difficultés financières du club blaugrana sont un frein à la finalisation de ce transfert. Une aubaine pour le PSG, intéressé par l’Anglais de 27 ans depuis plusieurs années et qui pourrait sauter sur l’occasion pour le recruter à moindre coût cet été.
Dans ce dossier, le club de la capitale pourrait néanmoins avoir un concurrent inattendu en Italie. A en croire les informations relayées par le site spécialisé Daily Milan, l’AC Milan est également très chaud pour faire venir Marcus Rashford. Mais le club lombard ne bougera de manière concrète dans ce dossier qu’à une seule condition : que Rafael Leao s’en aille. En fin de contrat au Milan AC dans deux ans, l’international portugais de 26 ans n’est pas certain de rester. Courtisé en Premier League et valorisé à un peu moins de 100 millions d’euros, Rafael Leao réalise une saison correcte (9 buts, 2 passes décisives), sans crever l’écran pour autant.

Rashford au Milan AC plutôt qu'au PSG ?

Un départ est envisagé et pour le remplacer, l’AC Milan apprécie beaucoup le profil de Marcus Rashford. Comme le Portugais, l’attaquant prêté au Barça peut jouer à gauche et en pointe avec des caractéristiques similaires à celles de l’ex-ailier du LOSC. Reste maintenant à voir ce que Rashford pensera de tout cela et quel sera le club qui aura sa préférence en cas de départ de Barcelone. Une chose est en tout cas certaine, la concurrence pour le Britannique sera bien plus féroce au PSG avec des joueurs tels que Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore Barcola comme concurrents directs sur les postes offensifs.
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Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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