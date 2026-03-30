PSG : Rafael Leao chamboule le mercato parisien

Intéressé par Marcus Rashford, le PSG pourrait voir débarquer l’AC Milan sur ce dossier, qui cible l’ailier anglais pour compenser un probable départ de Rafael Leao à la fin de la saison.

La presse espagnole en est certaine, le Paris Saint-Germain va bouger cet été pour recruter Marcus Rashford. Prêté par Manchester United au FC Barcelone avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, l’ailier anglais n’est pas certain de rester en Catalogne. Rashford a déjà publiquement exprimé la volonté de rester au Barça, mais les difficultés financières du club blaugrana sont un frein à la finalisation de ce transfert. Une aubaine pour le PSG, intéressé par l’Anglais de 27 ans depuis plusieurs années et qui pourrait sauter sur l’occasion pour le recruter à moindre coût cet été.

Dans ce dossier, le club de la capitale pourrait néanmoins avoir un concurrent inattendu en Italie. A en croire les informations relayées par le site spécialisé Daily Milan, l’AC Milan est également très chaud pour faire venir Marcus Rashford. Mais le club lombard ne bougera de manière concrète dans ce dossier qu’à une seule condition : que Rafael Leao s’en aille. En fin de contrat au Milan AC dans deux ans, l’international portugais de 26 ans n’est pas certain de rester. Courtisé en Premier League et valorisé à un peu moins de 100 millions d’euros, Rafael Leao réalise une saison correcte (9 buts, 2 passes décisives), sans crever l’écran pour autant.

Rashford au Milan AC plutôt qu'au PSG ?

Un départ est envisagé et pour le remplacer, l’AC Milan apprécie beaucoup le profil de Marcus Rashford. Comme le Portugais, l’attaquant prêté au Barça peut jouer à gauche et en pointe avec des caractéristiques similaires à celles de l’ex-ailier du LOSC. Reste maintenant à voir ce que Rashford pensera de tout cela et quel sera le club qui aura sa préférence en cas de départ de Barcelone. Une chose est en tout cas certaine, la concurrence pour le Britannique sera bien plus féroce au PSG avec des joueurs tels que Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore Barcola comme concurrents directs sur les postes offensifs.