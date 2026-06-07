Dembele France

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Equipe de France07 juin , 22:20
parAlexis Rose
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Ce lundi, à l’occasion du dernier match de préparation pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps va aligner son équipe-type pour tenter de redonner de la confiance à la France.
Quatre jours après s’être fait surprendre par la Côte d’Ivoire à Nantes (1-2), l’équipe de France entend bien remettre les pendules à l’heure face à l’Irlande du Nord. Pour son dernier match de préparation avant de s’envoler pour les USA afin de disputer le Mondial 2026, la France jouera une répétition générale du côté du Stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour affronter l’Irlande du Nord, Didier Deschamps prévoit d’aligner son équipe-type, avec trois changements par rapport au premier match, selon les informations de RMC Sport.

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Si Mike Maignan va bien honorer sa 40e sélection, que Jules Koundé, Dayot Upamecano et Théo Hernandez retrouveront leurs places dans le onze de départ, William Saliba effectuera lui son retour. Débarrassé de sa blessure au dos, le défenseur d’Arsenal prendra la place d’un Konaté en difficulté dans la charnière centrale. Au milieu, le duo Adrien Rabiot - Aurélien Tchouaméni sera reconduit malgré une prestation plutôt moyenne contre la Côte d’Ivoire jeudi.
Et c’est en attaque que les choses vont beaucoup changer, sachant que Marcus Thuram et Rayan Cherki vont retrouver le banc des remplaçants, malgré le fait que le joueur de Manchester City a montré de belles qualités. Mais Cherki sera remplacé dans l’axe par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, de retour à 100%. Le récent champion d’Europe sera aligné aux côtés de son coéquipier Désiré Doué, qui prendra la place de Thuram dans le couloir gauche. Les deux Parisiens seront accompagnés par Michael Olise à droite et donc Kylian Mbappé dans l’axe.
La composition probable de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Olise, Dembélé, Désiré Doué - Mbappé.
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Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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