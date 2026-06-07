EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Ce lundi, à l’occasion du dernier match de préparation pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps va aligner son équipe-type pour tenter de redonner de la confiance à la France.

Quatre jours après s’être fait surprendre par la Côte d’Ivoire à Nantes (1-2), l’équipe de France entend bien remettre les pendules à l’heure face à l’Irlande du Nord. Pour son dernier match de préparation avant de s’envoler pour les USA afin de disputer le Mondial 2026 , la France jouera une répétition générale du côté du Stade Pierre-Mauroy de Lille. Pour affronter l’Irlande du Nord, Didier Deschamps prévoit d’aligner son équipe-type, avec trois changements par rapport au premier match, selon les informations de RMC Sport

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Si Mike Maignan va bien honorer sa 40e sélection, que Jules Koundé, Dayot Upamecano et Théo Hernandez retrouveront leurs places dans le onze de départ, William Saliba effectuera lui son retour. Débarrassé de sa blessure au dos, le défenseur d’Arsenal prendra la place d’un Konaté en difficulté dans la charnière centrale. Au milieu, le duo Adrien Rabiot - Aurélien Tchouaméni sera reconduit malgré une prestation plutôt moyenne contre la Côte d’Ivoire jeudi.

Et c’est en attaque que les choses vont beaucoup changer, sachant que Marcus Thuram et Rayan Cherki vont retrouver le banc des remplaçants, malgré le fait que le joueur de Manchester City a montré de belles qualités. Mais Cherki sera remplacé dans l’axe par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, de retour à 100%. Le récent champion d’Europe sera aligné aux côtés de son coéquipier Désiré Doué, qui prendra la place de Thuram dans le couloir gauche. Les deux Parisiens seront accompagnés par Michael Olise à droite et donc Kylian Mbappé dans l’axe.

La composition probable de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Olise, Dembélé, Désiré Doué - Mbappé.