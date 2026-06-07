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Lamine Yamal

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

PSG07 juin , 21:30
parHadrien Rivayrand
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Lamine Yamal et Ousmane Dembélé feront partie des joueurs à suivre dans quelques jours lors de la Coupe du monde 2026. L’Espagnol veut envoyer un message clair dans la course au Ballon d’Or.
Le Barça n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions cette saison, étant éliminé dès les quarts de finale par l’Atlético Madrid. De son côté, le PSG a soulevé le trophée pour la deuxième année consécutive. Ousmane Dembélé a une nouvelle fois brillé et s’impose aujourd’hui comme l’un des favoris dans la course au Ballon d’Or, qui pourrait être le deuxième de sa carrière.
Évidemment, la prochaine Coupe du monde aura un rôle déterminant dans l’attribution du trophée. Lamine Yamal ne veut pas revivre la frustration de l’année dernière et a envoyé un message clair à son concurrent.

Yamal y croit plus que jamais

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le Barcelonais est revenu sur sa deuxième place au Ballon d’Or 2025. S’il estime finalement que ce n’était peut-être pas le bon moment pour le remporter, la motivation reste intacte :
« Honnêtement… je pensais que j’allais le gagner. Avec le recul, je ne pense pas que c’était le bon moment pour moi. J’étais encore un gamin et je n’aurais probablement pas su apprécier pleinement ce que représente un Ballon d’Or.
Voyons si cette année sera la mienne. Ousmane et moi nous entendons très bien, nous avons beaucoup échangé. Depuis la cérémonie du Ballon d’Or, j’ai mûri et changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis très heureux qu’il l’ait remporté. »

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Lamine Yamal, qui revient progressivement d’une blessure, espère retrouver rapidement son meilleur niveau avec l’Espagne afin de marquer les esprits. Dans le cas contraire, il faudra encore patienter pour espérer soulever un premier Ballon d’Or. Mais son objectif est clair : revenir plus fort que jamais pour s’imposer au sommet du football mondial. Ousmane Dembélé et le reste de la concurrence sont prévenus.
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Derniers commentaires

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris

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Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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