Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

Lamine Yamal et Ousmane Dembélé feront partie des joueurs à suivre dans quelques jours lors de la Coupe du monde 2026. L’Espagnol veut envoyer un message clair dans la course au Ballon d’Or.

Le Barça n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions cette saison, étant éliminé dès les quarts de finale par l’Atlético Madrid. De son côté, le PSG a soulevé le trophée pour la deuxième année consécutive. Ousmane Dembélé a une nouvelle fois brillé et s’impose aujourd’hui comme l’un des favoris dans la course au Ballon d’Or, qui pourrait être le deuxième de sa carrière.

Évidemment, la prochaine Coupe du monde aura un rôle déterminant dans l’attribution du trophée. Lamine Yamal ne veut pas revivre la frustration de l’année dernière et a envoyé un message clair à son concurrent.

Yamal y croit plus que jamais

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le Barcelonais est revenu sur sa deuxième place au Ballon d’Or 2025. S’il estime finalement que ce n’était peut-être pas le bon moment pour le remporter, la motivation reste intacte :

« Honnêtement… je pensais que j’allais le gagner. Avec le recul, je ne pense pas que c’était le bon moment pour moi. J’étais encore un gamin et je n’aurais probablement pas su apprécier pleinement ce que représente un Ballon d’Or.

Voyons si cette année sera la mienne. Ousmane et moi nous entendons très bien, nous avons beaucoup échangé. Depuis la cérémonie du Ballon d’Or, j’ai mûri et changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis très heureux qu’il l’ait remporté. »

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Lamine Yamal, qui revient progressivement d’une blessure, espère retrouver rapidement son meilleur niveau avec l’Espagne afin de marquer les esprits. Dans le cas contraire, il faudra encore patienter pour espérer soulever un premier Ballon d’Or. Mais son objectif est clair : revenir plus fort que jamais pour s’imposer au sommet du football mondial. Ousmane Dembélé et le reste de la concurrence sont prévenus.