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L'ASSE en grand danger avec son meilleur joueur

ASSE07 juin , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE se prépare à vivre plusieurs départs importants au cours de cette intersaison. Zuriko Davitashvili pourrait d'ailleurs bientôt trouver un nouveau point de chute.
L'AS Saint-Étienne rêvait de retrouver la Ligue 1 et de pouvoir aborder le mercato estival avec davantage de sérénité. Mais après l'échec dans la course à la montée, les Verts devront repartir pour une nouvelle saison en Ligue 2, avec plusieurs dossiers sensibles à gérer.
De nombreux départs sont envisagés dans le Forez, notamment celui de Zuriko Davitashvili. Élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, l'international géorgien souhaite étudier les opportunités qui s'offrent à lui. Et son avenir semble plus que jamais s'écrire loin de Saint-Étienne.

Davitashvili, un avenir au Portugal ? 

Selon le journaliste Luis Pinto Coelho, Benfica est actuellement le club le mieux placé pour s'attacher les services du joueur. Le club portugais est d'ailleurs en discussions directes avec l'AS Saint-Étienne afin de tenter de finaliser son transfert.
Reste désormais à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord, notamment sur le montant de l'opération. Davitashvili est aujourd'hui valorisé à plus de 12 millions d'euros, même si les dirigeants stéphanois espèrent obtenir davantage. Outre Benfica, plusieurs clubs suivent également le dossier : le Stade Rennais, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe et le Panathinaïkos.

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Au fil des jours, l'hypothèse d'un départ de Davitashvili prend donc de plus en plus d'ampleur. Un coup dur sur le plan sportif pour les Stéphanois, même si une importante rentrée d'argent pourrait permettre au club de souffler financièrement.
Il restera ensuite à trouver un successeur à un joueur devenu incontournable dans le système stéphanois. La saison dernière, le Géorgien a inscrit 16 buts et s'est imposé comme l'un des principaux artisans des bonnes performances des Verts. En rejoignant Benfica, il aurait l'opportunité d'évoluer dans un championnat plus exposé en Europe, au sein d'une équipe ambitieuse visant à la fois le titre national et un parcours européen de qualité.
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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

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Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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