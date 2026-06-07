L'ASSE en grand danger avec son meilleur joueur

L'ASSE se prépare à vivre plusieurs départs importants au cours de cette intersaison. Zuriko Davitashvili pourrait d'ailleurs bientôt trouver un nouveau point de chute.

L' AS Saint-Étienne rêvait de retrouver la Ligue 1 et de pouvoir aborder le mercato estival avec davantage de sérénité. Mais après l'échec dans la course à la montée, les Verts devront repartir pour une nouvelle saison en Ligue 2, avec plusieurs dossiers sensibles à gérer.

De nombreux départs sont envisagés dans le Forez, notamment celui de Zuriko Davitashvili. Élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, l'international géorgien souhaite étudier les opportunités qui s'offrent à lui. Et son avenir semble plus que jamais s'écrire loin de Saint-Étienne.

Davitashvili, un avenir au Portugal ?

Selon le journaliste Luis Pinto Coelho, Benfica est actuellement le club le mieux placé pour s'attacher les services du joueur. Le club portugais est d'ailleurs en discussions directes avec l'AS Saint-Étienne afin de tenter de finaliser son transfert.

Reste désormais à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord, notamment sur le montant de l'opération. Davitashvili est aujourd'hui valorisé à plus de 12 millions d'euros, même si les dirigeants stéphanois espèrent obtenir davantage. Outre Benfica, plusieurs clubs suivent également le dossier : le Stade Rennais, Hoffenheim, Beşiktaş, Fenerbahçe et le Panathinaïkos.

Au fil des jours, l'hypothèse d'un départ de Davitashvili prend donc de plus en plus d'ampleur. Un coup dur sur le plan sportif pour les Stéphanois, même si une importante rentrée d'argent pourrait permettre au club de souffler financièrement.

Il restera ensuite à trouver un successeur à un joueur devenu incontournable dans le système stéphanois. La saison dernière, le Géorgien a inscrit 16 buts et s'est imposé comme l'un des principaux artisans des bonnes performances des Verts. En rejoignant Benfica, il aurait l'opportunité d'évoluer dans un championnat plus exposé en Europe, au sein d'une équipe ambitieuse visant à la fois le titre national et un parcours européen de qualité.