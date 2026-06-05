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TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France05 juin , 14:03
parAlexis Rose
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Quelques jours après son premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire à Nantes, l’équipe de France va disputer une ultime rencontre avant de s’envoler vers la Coupe du Monde 2026.

Quelle heure pour France - Irlande du Nord ?

En début de semaine prochaine, les Bleus de Didier Deschamps s'envoleront pour les Etats-Unis, où ils disputeront la Coupe du Monde à partir du 16 juin prochain. Mais avant de penser au Mondial 2026l, la France a quand même un deuxième match amical à disputer. Ce sera face à l’Irlande du Nord ce lundi 8 juin à 21h10 au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Sur quelle chaîne suivre France - Irlande du Nord ?

Comme la première rencontre de préparation face à la Côte d’Ivoire jeudi, cette partie entre la France et l’Irlande du Nord sera elle aussi diffusée sur l’antenne de TF1. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires avant de laisser la place à M6 et beIN Sports pendant le Mondial.

Les compos probables de France - Irlande du Nord :

Quatre jours après un premier match amical perdu face à la Côte d'Ivoire lors duquel Didier Deschamps avait laissé les joueurs du PSG au repos, après leur joli doublé en Ligue des Champions, le sélectionneur des Bleus pourrait aligner son équipe-type face à l’Irlande du Nord. En mode répétition générale avant le Mondial, la France pourrait donc voir le retour du Ballon d’Or Ousmane Dembélé.

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La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Olise, Cherki, Dembélé - Mbappé.
Pas qualifiée pour la Coupe du Monde, l’Irlande du Nord sort d’une jolie victoire face à la Guinée en match amical (1-0). Autant dire que le pays nordiste va faire tout son possible pour faire trébucher les vice-champions du monde en titre à Lille lundi soir.

Amical International

08 juin 2026 à 21:10
France
21:10
Irlande du Nord
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L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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