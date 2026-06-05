TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quelques jours après son premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire à Nantes, l’équipe de France va disputer une ultime rencontre avant de s’envoler vers la Coupe du Monde 2026.

Quelle heure pour France - Irlande du Nord ?

En début de semaine prochaine, les Bleus de Didier Deschamps s'envoleront pour les Etats-Unis, où ils disputeront la Coupe du Monde à partir du 16 juin prochain. Mais avant de penser au Mondial 2026l, la France a quand même un deuxième match amical à disputer. Ce sera face à l’Irlande du Nord ce lundi 8 juin à 21h10 au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Sur quelle chaîne suivre France - Irlande du Nord ?

TF1. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires avant de laisser la place à M6 et beIN Sports pendant le Mondial. Comme la première rencontre de préparation face à la Côte d’Ivoire jeudi, cette partie entre la France et l’Irlande du Nord sera elle aussi diffusée sur l’antenne de. Le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires avant de laisser la place à M6 et beIN Sports pendant le Mondial.

Les compos probables de France - Irlande du Nord :

Quatre jours après un premier match amical perdu face à la Côte d'Ivoire lors duquel Didier Deschamps avait laissé les joueurs du PSG au repos, après leur joli doublé en Ligue des Champions, le sélectionneur des Bleus pourrait aligner son équipe-type face à l’Irlande du Nord. En mode répétition générale avant le Mondial, la France pourrait donc voir le retour du Ballon d’Or Ousmane Dembélé.

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La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Olise, Cherki, Dembélé - Mbappé.

Pas qualifiée pour la Coupe du Monde, l’Irlande du Nord sort d’une jolie victoire face à la Guinée en match amical (1-0). Autant dire que le pays nordiste va faire tout son possible pour faire trébucher les vice-champions du monde en titre à Lille lundi soir.