Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé

L'OM aura beaucoup de travail cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen devra notamment assainir ses finances, fragilisées par plusieurs choix contestés ces derniers mois.

L' Olympique de Marseille attend avec impatience les décisions de la DNCG et de l'UEFA concernant sa situation financière. Les comptes du club sont sous pression et des ventes pourraient s'avérer nécessaires afin de rééquilibrer les finances.

Dans ce contexte, certains choix réalisés ces dernières saisons continuent d'alimenter les débats chez les supporters et les observateurs du club. Parmi eux figure notamment le départ de Jonathan Rowe, qui s'est relancé depuis sous les couleurs de Bologne. L'ailier anglais réalise en effet de très bonnes performances en Serie A et attire désormais l'attention de plusieurs cadors européens. Arsenal, Chelsea et Aston Villa suivent de près sa situation et pourraient prochainement passer à l'action.

Rowe, l'OM peut s'en mordre les doigts mais...

Selon plusieurs sources en Italie, dont TuttoMercatoWeb, Bologne réclame désormais près de 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur, en très grande forme. Une somme conséquente qui témoigne de la progression spectaculaire de l'Anglais depuis son arrivée en Italie.

Pour rappel, Jonathan Rowe avait rejoint le club d'Émilie-Romagne l'été dernier pour un montant un peu inférieur à 20 millions d'euros. En cas de vente à hauteur de 50 millions d'euros, Bologne réaliserait donc une plus-value assez exceptionnelle.

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De quoi nourrir quelques regrets du côté de Marseille, où le joueur n'avait pas réussi à s'imposer durablement et était parti dans la tourmente. Toutefois, l'OM avait pris soin d'inclure une clause lui garantissant 10 % sur une éventuelle future revente de l'ailier anglais.

Une perspective qui pourrait permettre au club phocéen de récupérer une somme bienvenue à l'heure où chaque rentrée d'argent compte dans l'optique de renforcer l'effectif tout en respectant les futures probables contraintes financières imposées par les instances.