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Jonathan Rowe

Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé

OM07 juin , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM aura beaucoup de travail cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen devra notamment assainir ses finances, fragilisées par plusieurs choix contestés ces derniers mois.
L'Olympique de Marseille attend avec impatience les décisions de la DNCG et de l'UEFA concernant sa situation financière. Les comptes du club sont sous pression et des ventes pourraient s'avérer nécessaires afin de rééquilibrer les finances.
Dans ce contexte, certains choix réalisés ces dernières saisons continuent d'alimenter les débats chez les supporters et les observateurs du club. Parmi eux figure notamment le départ de Jonathan Rowe, qui s'est relancé depuis sous les couleurs de Bologne. L'ailier anglais réalise en effet de très bonnes performances en Serie A et attire désormais l'attention de plusieurs cadors européens. Arsenal, Chelsea et Aston Villa suivent de près sa situation et pourraient prochainement passer à l'action.

Rowe, l'OM peut s'en mordre les doigts mais... 

Selon plusieurs sources en Italie, dont TuttoMercatoWeb, Bologne réclame désormais près de 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur, en très grande forme. Une somme conséquente qui témoigne de la progression spectaculaire de l'Anglais depuis son arrivée en Italie.
Pour rappel, Jonathan Rowe avait rejoint le club d'Émilie-Romagne l'été dernier pour un montant un peu inférieur à 20 millions d'euros. En cas de vente à hauteur de 50 millions d'euros, Bologne réaliserait donc une plus-value assez exceptionnelle.

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De quoi nourrir quelques regrets du côté de Marseille, où le joueur n'avait pas réussi à s'imposer durablement et était parti dans la tourmente. Toutefois, l'OM avait pris soin d'inclure une clause lui garantissant 10 % sur une éventuelle future revente de l'ailier anglais.
Une perspective qui pourrait permettre au club phocéen de récupérer une somme bienvenue à l'heure où chaque rentrée d'argent compte dans l'optique de renforcer l'effectif tout en respectant les futures probables contraintes financières imposées par les instances.
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jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.

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Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris

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Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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