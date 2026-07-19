« Deschamps du balai », Daniel Riolo fait polémique

Le départ de Didier Deschamps secoue la France ce week-end, après 14 ans à essayer de mettre et maintenir les Bleus au sommet. Daniel Riolo ne versera pas de larmes.

Didier Deschamps a mis fin ce samedi soir à 14 ans à la tête de l’équipe de France. Une durée qui semble impossible à battre, et qui a connu comme point d’orgue deux finales internationales (Euro 2016 et Coupe du monde 2022) et bien sûr la victoire mondiale en 2018. Un palmarès de très haut niveau, qui a placé la France dans les meilleures nations au monde sur la durée. Didier Deschamps, que l’on aime ou pas le personnage ou sa façon de faire jouer ses équipes, est une légende du football français et il possède une très forte cote de popularité.

Son discours après la défaite face à l’Angleterre dans le match pour la troisième place, a ainsi pu surprendre car il parle d’une atmosphère pesante et de nombreux dysfonctionnements sur sa présence chez les Bleus. « Je l’ai maîtrisé ce départ, j’ai décidé que ça devait s’arrêter. Et j’ai décidé, ce n’est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c’est pour le bien de l’équipe de France. Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi, l’équipe de France ne mérite pas ça. Depuis que ça a été annoncé, c’était beaucoup mieux pour l’équipe de France. Je maîtrise, j’aime bien maîtriser. J’aurais pu avant la Coupe du monde, pendant la Coupe du monde, prendre une décision. Je n’ai pas voulu car je respecte trop l’équipe de France », a livré un Didier Deschamps qui en avait visiblement gros sur la patate. Il se dit que le sélectionneur national a très mal digéré non pas les critiques, mais le forcing de Zinedine Zidane pour occuper son poste, et se placer dessus depuis au moins deux ans, avant même l’Euro 2024.

Néanmoins, cette prise de parole a eu le don de faire hurler Daniel Riolo, pour qui « DD » en fait clairement de trop alors qu’il fait partie des sélectionneurs les plus protégés au monde. « Donc Deschamps parle d’atmosphère irrespirable ? Faux tout le monde était derrière les Bleus. Et il quitte son poste limite forcé ? Mais pardon il Voulait le poste à vie ? C’est privatisé ? incroyable decla ! Du coup, allez du balai on t’a assez vu ! 14 ans !!!!!!! », a balancé le polémiste de RMC, dont la dureté des propos a forcément fait polémique.

Mais le fait que Deschamps sous-entende qu’il a été poussé dehors a de quoi étonner, 14 ans étant déjà un mandat d’une durée incroyable pour un sélectionneur, certains joueurs n’ayant connu que lui à la tête des Bleus dans leur carrière. Et en France, on demeure plutôt gentil avec nos sélectionneurs, comparativement à ce que peuvent se prendre les entraineurs en chef en Italie, en. Angleterre ou en Amérique du Sud quand cela va moins bien.