OL : Un club anglais débarque dans le dossier Tagliafico
Nicolas Tagliafico - Olympique Lyonnais

OL : Un club anglais débarque dans le dossier Tagliafico

OL19 juil. , 13:00
parClaude Dautel
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Convoité en Espagne par le Deportivo La Corogne, Nicolas Tagliafico pourrait permettre à Lyon de faire une belle affaire. Car le joueur argentin, qui jouera la finale du Mondial ce dimanche contre l'Espagnol, est désormais dans le collimateur d'un club de Premier League.
Nicolas Tagliafico a probablement d'autres préoccupations que son avenir personnel actuellement, puisque le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais est en mesure de gagner un deuxième titre mondial consécutif ce dimanche contre la Roja. Toujours efficace lors de ses apparitions depuis le début du Mondial, le défenseur de 33 ans suscite forcément l'intérêt de plusieurs clubs. On l'a appris il y a 48 heures, le Deportivo La Corogne, qui vient de remonter en Liga, pense à Nicolas Tagliafico pour renforcer sa défense. Le club espagnol apprécie visiblement les joueurs d'expérience puisqu'il vient de s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce dimanche, c'est cette fois un club de Premier League qui pointe le bout de son nez dans le dossier Tagliafico.

Tagliafico en route vers la Premier League ?

Ce club appartient à l'un des bons amis de John Textor, puisqu'il s'agit de Nottingham Forest. En effet, l'ancien patron américain de l'Olympique Lyonnais adorait faire des affaires, parfois douteuses, avec Evangelos Marinakis, propriétaire du club anglais. Mais cette fois, il s'agit d'un transfert très sérieux qui est envisagé par le club anglais, qui a eu chaud mais s'est finalement sauvé en se classant 16e de Premier League la saison passée. Selon Transferfeed, si La Corogne a déjà noué des contacts avec l'entourage du défenseur international argentin, ce n'est pas encore le cas de Nottingham Forest. Cependant, le club anglais a un avantage que son concurrent de Liga n'a pas, à savoir des moyens financiers conséquents, et la possibilité de faire une offre supérieure à un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, on sera forcément attentif aux offres qui parviendront pour un joueur qui avait quitté le club libre en 2025 avant finalement d'accepter l'offre de prolongation de deux ans proposée par l'OL. Mais cette fois, Lyon ne lui proposera rien, Nicolas Tagliafico ayant montré ses limites en fin de saison avec deux expulsions consécutives dans des matchs cruciaux en Europa League et en Ligue 1.

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Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs

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Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

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