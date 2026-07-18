Ferran Torres

Le Barça vexe Ferran Torres et l’envoie au PSG

PSG18 juil. , 20:30
parEric Bethsy
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En contact avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres ne veut plus entendre parler du FC Barcelone. L’attaquant blaugrana a été vexé par ses dirigeants qui n’ont pas suffisamment valorisé ses bonnes performances.
Luis Enrique a trouvé le candidat idéal pour remplacer Gonçalo Ramos. Si le Paris Saint-Germain s’est lancé sur la piste Ferran Torres, c’est parce que son entraîneur apprécie particulièrement le profil de l’international espagnol. L’attaquant du FC Barcelone se distingue par sa polyvalence et sa mobilité dans le camp adverse, soit tout ce que le technicien adore. Le club de la capitale apprécie également sa situation puisque le Blaugrana, entré dans la dernière année de son contrat, n’est pas près de prolonger. Un renouvellement de son bail fait partie des plans du Barça qui n’en fait pas pour autant une priorité.

Ferran Torres déçu du Barça

A l’heure actuelle, le champion d’Espagne est surtout concentré sur le recrutement d’un avant-centre du calibre de Julian Alvarez. De quoi contrarier Ferran Torres, que le journaliste David Bernabeu décrit comme un joueur vexé. « Le Barça n'a fait aucun pas vers Ferran Torres pour lui dire qu'il voulait le prolonger, a confié le spécialiste de Sport. Il est sur une moyenne de 20 buts sur les deux dernières saisons et il considère qu'il a très bien saisi les opportunités laissées par Hansi Flick. »
« Je suppose qu'au fond de lui, il s'est dit : "Et pourquoi je ne serais pas l'attaquant numéro 1 ?" Mais le Barça n'a jamais envisagé que Ferran Torres devienne son numéro 9. Jamais, a insisté le journaliste du quotidien catalan. Ils l'ont toujours considéré comme un complément, un accompagnateur, un deuxième attaquant, un joueur que l'on estime beaucoup et qui peut être performant à tout moment, mais jamais comme la référence pour remplacer Lewandowski. Pour la succession de Lewandowski, le Barça a toujours pensé à recruter un attaquant. » Déçu, Ferran Torres préfère tenter sa chance au Paris Saint-Germain même s’il ne pourra pas concurrencer Ousmane Dembélé.
F. Torres García

F. Torres García

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