L'OM tenté par un prodige brésilien de 18 ans

L'OM tenté par un prodige brésilien de 18 ans

OM19 juil. , 12:30
parClaude Dautel
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Faute de pouvoir faire signer des pointures européennes, l'Olympique de Marseille doit désormais tenter des coups et c'est pour cela que Grégory Lorenzi a été choisi par Stéphane Richard. La venue de Zé Lucas, jeune milieu défensif brésilien, irait dans ce sens.
Pour l'instant, le club de Frank McCourt n'a plus le droit et les moyens de frapper des énormes coups au mercato. Le dossier Mason Greenwood l'a démontré, Pablo Longoria adorait faire signer des gros noms, mais ne se préoccupait pas trop des conséquences financières de ses actes. Revenu brutalement à la réalité, l'Olympique de Marseille travaille désormais sur d'autres profils.
C'est dans ce cadre que le nom du club phocéen est cité comme un possible point de chute pour Zé Lucas, milieu international Espoirs brésilien de 18 ans qui évolue actuellement au Sport Club de Recife. Selon le compte spécialisé OManiaque, si du côté du Brésil, on parle d'une opposition entre Cruzeiro et Flamengo pour Zé Lucas, l'OM est également cité comme étant dans la boucle.

L'OM a un œil sur le marché brésilien

Du côté de Transfermarkt, où le jeune milieu de terrain est valorisé à 8 millions d'euros, on précise que l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club de Ligue 1 à penser à Zé Lucas. En effet, le LOSC serait également attentif dans ce dossier, tandis que Donetsk, le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg sont également évoqués comme des possibles points de chute pour le joueur de Recife. A savoir si l'Olympique de Marseille fera réellement une offre au club brésilien ou bien si c'est un prêt avec option d'achat qui est envisagé pour le jeune joueur qui pourrait découvrir l'Europe la saison prochaine.
Ce dossier n'est pas sans rappeler celui d'un certain Doria, qui avait fait un passage éclair à l'OM, le joueur brésilien n'ayant jamais trouvé sa place sur le Vieux Continent malgré plusieurs prêts. Il n'est pas certain que les dirigeants marseillais tenteront un nouveau pari de ce genre.

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Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs

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Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

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Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

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D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

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