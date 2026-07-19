L'OM tenté par un prodige brésilien de 18 ans

Faute de pouvoir faire signer des pointures européennes, l'Olympique de Marseille doit désormais tenter des coups et c'est pour cela que Grégory Lorenzi a été choisi par Stéphane Richard. La venue de Zé Lucas, jeune milieu défensif brésilien, irait dans ce sens.

Pour l'instant, le club de Frank McCourt n'a plus le droit et les moyens de frapper des énormes coups au mercato Le dossier Mason Greenwood l'a démontré , Pablo Longoria adorait faire signer des gros noms, mais ne se préoccupait pas trop des conséquences financières de ses actes. Revenu brutalement à la réalité, l'Olympique de Marseille travaille désormais sur d'autres profils.

C'est dans ce cadre que le nom du club phocéen est cité comme un possible point de chute pour Zé Lucas, milieu international Espoirs brésilien de 18 ans qui évolue actuellement au Sport Club de Recife. Selon le compte spécialisé OManiaque, si du côté du Brésil, on parle d'une opposition entre Cruzeiro et Flamengo pour Zé Lucas, l'OM est également cité comme étant dans la boucle.

L'OM a un œil sur le marché brésilien

Du côté de Transfermarkt , où le jeune milieu de terrain est valorisé à 8 millions d'euros, on précise que l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club de Ligue 1 à penser à Zé Lucas. En effet, le LOSC serait également attentif dans ce dossier, tandis que Donetsk, le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg sont également évoqués comme des possibles points de chute pour le joueur de Recife. A savoir si l'Olympique de Marseille fera réellement une offre au club brésilien ou bien si c'est un prêt avec option d'achat qui est envisagé pour le jeune joueur qui pourrait découvrir l'Europe la saison prochaine.

Ce dossier n'est pas sans rappeler celui d'un certain Doria, qui avait fait un passage éclair à l'OM, le joueur brésilien n'ayant jamais trouvé sa place sur le Vieux Continent malgré plusieurs prêts. Il n'est pas certain que les dirigeants marseillais tenteront un nouveau pari de ce genre.