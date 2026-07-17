TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Tombeurs respectifs de l'équipe de France et de l'Angleterre, l'Espagne et l'Argentine vont disputer la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche.

Quelle heure pour Espagne - Argentine ?

Plus d'un mois après le match d'ouverture qui s'était joué le 11 juin, le Mondial 2026 va fermer ses portes avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Les deux meilleures équipes de la compétition s'affronteront dimanche à 21 heures (heure française) au MetLife Stadium de New York, sous les ordres de l'arbitre slovène Slavko Vincic, ému au moment de sa nomination.

La finale sur quelles chaînes ?

Les téléspectateurs auront le choix. Pour suivre la finale de la Coupe du monde, les amateurs de football pourront s'installer devant M6, ou privilégier le diffuseur payant beIN Sports qui retransmet toutes les rencontres du tournoi.

Les compos probables d'Espagne - Argentine :

Du côté espagnol, on devrait retrouver le onze qui a fait tant de mal aux Bleus en demi-finales. Le Parisien Fabian Ruiz est de nouveau pressenti dès le coup d'envoi au détriment de Pedri. Tandis que l'ailier Alex Baena devrait conserver sa place à gauche malgré le retour progressif de Nico Williams.

La compo probable de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.

Il y a plus de doutes en ce qui concerne les choix de Lionel Scaloni. Pour cette finale, le sélectionneur de l'Argentine pourrait redonner sa confiance à l'attaquant Julian Alvarez, même si Lautaro Martinez a inscrit le but décisif contre l'Angleterre. Sauf surprise, le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Nicolas Tagliafico devrait débuter pour défier Lamine Yamal.

La compo probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez - Messi, Alvarez.