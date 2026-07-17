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TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202617 juil. , 16:30
parEric Bethsy
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Tombeurs respectifs de l'équipe de France et de l'Angleterre, l'Espagne et l'Argentine vont disputer la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche.

Quelle heure pour Espagne - Argentine ?

Plus d'un mois après le match d'ouverture qui s'était joué le 11 juin, le Mondial 2026 va fermer ses portes avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Les deux meilleures équipes de la compétition s'affronteront dimanche à 21 heures (heure française) au MetLife Stadium de New York, sous les ordres de l'arbitre slovène Slavko Vincic, ému au moment de sa nomination.

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La finale sur quelles chaînes ?

Les téléspectateurs auront le choix. Pour suivre la finale de la Coupe du monde, les amateurs de football pourront s'installer devant M6, ou privilégier le diffuseur payant beIN Sports qui retransmet toutes les rencontres du tournoi.

Les compos probables d'Espagne - Argentine :

Du côté espagnol, on devrait retrouver le onze qui a fait tant de mal aux Bleus en demi-finales. Le Parisien Fabian Ruiz est de nouveau pressenti dès le coup d'envoi au détriment de Pedri. Tandis que l'ailier Alex Baena devrait conserver sa place à gauche malgré le retour progressif de Nico Williams.
La compo probable de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.
Il y a plus de doutes en ce qui concerne les choix de Lionel Scaloni. Pour cette finale, le sélectionneur de l'Argentine pourrait redonner sa confiance à l'attaquant Julian Alvarez, même si Lautaro Martinez a inscrit le but décisif contre l'Angleterre. Sauf surprise, le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Nicolas Tagliafico devrait débuter pour défier Lamine Yamal.
La compo probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez - Messi, Alvarez.

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Derniers commentaires

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Il y a seulement 3 jours, foot01 répétait une fake news espagnole (comme d'habitude) disant que le PSG met Fabian Ruiz en vente. https://uploads.disquscdn.com/images/e4b14b3218f2c7321bdf562351fd0edd6c00f26fa158defa0d7603fe0def9e00.jpg

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Vous touché vraiment le fond du fond,les créateurs de contenus de foot 01.... Vous, vous auto critiqué, rabaisser...je trouve même plus les mots

PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Qu il parte je le redis il faut du renouveau dans cette équipe....akliouche diomande

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

les mecs faudraient aussi reflechir quand vous faire un article .. alors oui les matchs etaient pas ouf dans l'ensemble .. mais faut pas oublier les heures de diffusion.. faut comparer avec ce qui est comparable

PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Sacrée bonne nouvelle 😊

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