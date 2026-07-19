ICONSPORT_370163_0419 Deschamps

Deschamps sélectionneur de l'Italie, la rumeur enfle

Serie A19 juil. , 13:22
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Didier Deschamps l'a clairement dit, il ne se refuse aucune option concernant son avenir, y compris celle de prendre en charge une sélection nationale. Et les regards se tournent vers l'Italie, où il n'y a pas eu de nomination après la limogeage de Gennaro Gattuso en avril.
« Je m'interdis de pouvoir parler de l'équipe de France à partir de ce soir. « J'ai un devoir de réserve, c'est tout ». Dans la foulée du dernier match de l'équipe de France, contre l'Angleterre, Didier Deschamps a reconnu qu'il voulait tourner la page, même si après 14 ans il admet être un supporter à vie des Bleus. Reste qu'à 57 ans, celui qui a mené les Bleus au titre Mondial en 2018 n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Et il a même clairement laissé entendre qu'il ne se refusait aucun projet, mais toujours dans le football. Cet hiver, il avait reconnu avoir déjà des contacts, y compris en Arabie saoudite, mais c'est du côté de l'Italie que le nom de celui qui fût un joueur respecté de la Juventus est évoqué.
Aussi fou que cela puisse paraître, Didier Deschamps pourrait en effet devenir le sélectionneur de la Squadra Azzurra. De l'autre côté des Alpes, on est dans le flou total depuis le départ de Gennaro Gattuso après le fiasco dans la course au Mondial en avril dernier. Récemment, Marcel Desailly a reconnu que son ancien coéquipier était plutôt tenté par une sélection nationale plutôt que par un club. « Je pense qu’il ira vers une autre sélection nationale. Je ne vois pas Didier repartir dans un travail quotidien avec un club. Nous avons le même âge, je suis né en septembre, lui en octobre. Il prendra sans doute une sélection après avoir pris une pause », explique l'ancien joueur de l'OM et des Bleus.

Zidane vs Deschamps dès l'automne ?

Et Le Parisien confirme qu'effectivement Paolo Maldini et Leonardo, les deux nouveaux patrons du football italien, ont le nom de Didier Deschamps sur leur tablette. « Sans être en tête de liste, le profil de Deschamps reste regardé avec intérêt », précise le quotidien francilien, qui rappelle que Didier Deschamps sait parler italien et a toujours une excellente cote de l'autre côté des Alpes. Sachant que l'Italie se profile sur la route des Bleus en Ligue des Nations dès l'automne prochain, cela pourrait être de drôles de retrouvailles, même si Deschaps a probablement besoin d'un peu de temps pour récupérer et se lancer un nouveau défi.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369656_1621
Mondial 2026

Carton rouge retiré à Balogun, les USA avouent avoir mis beaucoup d’argent

trophees unfp l om recompense grace a amine gouiri iconsport 259814 0250 392614
OM

L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio

ICONSPORT_370193_1161
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Une offre en or de dernière minute pour Espagne-Argentine

ICONSPORT_271831_0251
OL

OL : Un club anglais débarque dans le dossier Tagliafico

Fil Info

19 juil. , 14:30
Carton rouge retiré à Balogun, les USA avouent avoir mis beaucoup d’argent
19 juil. , 14:00
L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio
19 juil. , 13:40
Paris Sportifs : Une offre en or de dernière minute pour Espagne-Argentine
19 juil. , 13:00
OL : Un club anglais débarque dans le dossier Tagliafico
19 juil. , 12:40
TV : Espagne - Argentine, la finale à quelle heure et sur quelles chaînes ?
19 juil. , 12:30
L'OM tenté par un prodige brésilien de 18 ans
19 juil. , 12:00
Le PSG prépare une offre à 85ME et oublie Diomandé
19 juil. , 11:30
Lionel Messi Ballon d'Or, les règles sont délirantes
19 juil. , 11:00
Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Derniers commentaires

Deschamps sélectionneur de l'Italie, la rumeur enfle

Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading