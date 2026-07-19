Deschamps sélectionneur de l'Italie, la rumeur enfle

Didier Deschamps l'a clairement dit, il ne se refuse aucune option concernant son avenir, y compris celle de prendre en charge une sélection nationale. Et les regards se tournent vers l'Italie, où il n'y a pas eu de nomination après la limogeage de Gennaro Gattuso en avril.

« Je m'interdis de pouvoir parler de l'équipe de France à partir de ce soir. « J'ai un devoir de réserve, c'est tout ». Dans la foulée du dernier match de l'équipe de France, contre l'Angleterre, Didier Deschamps a reconnu qu'il voulait tourner la page, même si après 14 ans il admet être un supporter à vie des Bleus. Reste qu'à 57 ans, celui qui a mené les Bleus au titre Mondial en 2018 n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Et il a même clairement laissé entendre qu'il ne se refusait aucun projet, mais toujours dans le football. Cet hiver, il avait reconnu avoir déjà des contacts, y compris en Arabie saoudite, mais c'est du côté de l'Italie que le nom de celui qui fût un joueur respecté de la Juventus est évoqué.

Aussi fou que cela puisse paraître, Didier Deschamps pourrait en effet devenir le sélectionneur de la Squadra Azzurra. De l'autre côté des Alpes, on est dans le flou total depuis le départ de Gennaro Gattuso après le fiasco dans la course au Mondial en avril dernier. Récemment, Marcel Desailly a reconnu que son ancien coéquipier était plutôt tenté par une sélection nationale plutôt que par un club. « Je pense qu’il ira vers une autre sélection nationale. Je ne vois pas Didier repartir dans un travail quotidien avec un club. Nous avons le même âge, je suis né en septembre, lui en octobre. Il prendra sans doute une sélection après avoir pris une pause », explique l'ancien joueur de l'OM et des Bleus.

Zidane vs Deschamps dès l'automne ?

Et Le Parisien confirme qu'effectivement Paolo Maldini et Leonardo, les deux nouveaux patrons du football italien, ont le nom de Didier Deschamps sur leur tablette. « Sans être en tête de liste, le profil de Deschamps reste regardé avec intérêt », précise le quotidien francilien, qui rappelle que Didier Deschamps sait parler italien et a toujours une excellente cote de l'autre côté des Alpes. Sachant que l'Italie se profile sur la route des Bleus en Ligue des Nations dès l'automne prochain, cela pourrait être de drôles de retrouvailles, même si Deschaps a probablement besoin d'un peu de temps pour récupérer et se lancer un nouveau défi.