L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio

Observé par des clubs italiens, Amine Gouiri est également dans le collimateur de Galatasaray. Cependant, le club stambouliote aborde ce dossier avec une offre que les dirigeants de l'Olympique de Marseille devraient vite rejeter.

Galatasaray connaît les soucis actuels de l’Olympique de Marseille, et le club stambouliote considère la signature d’Amine Gouiri comme une opportunité intéressante. L’attaquant de l’OL plaît aux dirigeants du club turc pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque. Cependant, ce dossier s’annonce particulièrement compliqué pour Galatasay. Parce que du côté de Marseille, la position du club phocéen est claire, Amine Gouiri ne fait pas partie des joueurs destinés à quitter l'OM, du moins pas dans les conditions évoquées ce dimanche par le média sportif turc, Sporx , à savoir un prêt simple.

Gouiri prêté, l'OM refuse

L’Equipe l’a confirmé samedi, l’a confirmé samedi, Bruno Genesio compte sur l’international algérien pour la saison à venir. Apprécié pour son profil technique et sa justesse dans les derniers mètres, Gouiri est vu comme un élément important du projet marseillais, tout comme son coéquipier Igor Paixao. Et si l'attaquant arrivé l'an dernier du Stade Rennais quitte l’OM ce sera uniquement en raison des contraintes économiques mises par la DNCG. Avec un salaire estimé autour de 300.000 euros mensuels, Gouiri représente une charge significative dans la masse salariale du club, l’OM étant sous la surveillance de la DNCG et doit veiller à l’équilibre de ses comptes. Si Galatasaray prenait en charge la totalité du salaire d'Amine Gouiri cela pourrait être plausible, mais le média sportif précise que cela ne sera pas obligatoirement le cas.

Autant dire qu'il y a peu de chances que ces discussions aillent au bout, d'autant plus si le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a convaincu Grégory Lorenzi de refuser toutes les offres pour l'Algérien. Cependant, Stéphane Richard l'a déjà fait savoir, il étudiera toutes les offres sérieuses qui lui parviendront, quel que soit le joueur. Pour le président de l'OM, la situation est compliquée et Marseille ne peut pas se permettre de prendre les autres clubs de haut.