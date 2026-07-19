L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio

L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio

OM19 juil. , 14:00
parClaude Dautel
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Observé par des clubs italiens, Amine Gouiri est également dans le collimateur de Galatasaray. Cependant, le club stambouliote aborde ce dossier avec une offre que les dirigeants de l'Olympique de Marseille devraient vite rejeter.
Galatasaray connaît les soucis actuels de l’Olympique de Marseille, et le club stambouliote considère la signature d’Amine Gouiri comme une opportunité intéressante. L’attaquant de l’OL plaît aux dirigeants du club turc pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque. Cependant, ce dossier s’annonce particulièrement compliqué pour Galatasay. Parce que du côté de Marseille, la position du club phocéen est claire, Amine Gouiri ne fait pas partie des joueurs destinés à quitter l'OM, du moins pas dans les conditions évoquées ce dimanche par le média sportif turc, Sporx, à savoir un prêt simple.

Gouiri prêté, l'OM refuse

L’Equipe l’a confirmé samedi, Bruno Genesio compte sur l’international algérien pour la saison à venir. Apprécié pour son profil technique et sa justesse dans les derniers mètres, Gouiri est vu comme un élément important du projet marseillais, tout comme son coéquipier Igor Paixao. Et si l'attaquant arrivé l'an dernier du Stade Rennais quitte l’OM ce sera uniquement en raison des contraintes économiques mises par la DNCG. Avec un salaire estimé autour de 300.000 euros mensuels, Gouiri représente une charge significative dans la masse salariale du club, l’OM étant sous la surveillance de la DNCG et doit veiller à l’équilibre de ses comptes. Si Galatasaray prenait en charge la totalité du salaire d'Amine Gouiri cela pourrait être plausible, mais le média sportif précise que cela ne sera pas obligatoirement le cas.

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Autant dire qu'il y a peu de chances que ces discussions aillent au bout, d'autant plus si le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a convaincu Grégory Lorenzi de refuser toutes les offres pour l'Algérien. Cependant, Stéphane Richard l'a déjà fait savoir, il étudiera toutes les offres sérieuses qui lui parviendront, quel que soit le joueur. Pour le président de l'OM, la situation est compliquée et Marseille ne peut pas se permettre de prendre les autres clubs de haut.
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Ça va pas marcher parce que en Italie y a pas un bon réservoir de joueurs

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Je pense que tu n'as pas vraiment compris toute l'importance que représente Kylian Mbappé dans cette Equipe de France. A l'heure actuelle... sans lui... l'Equipe de France n'y arrive pas. C'est un capitaine exemplaire qui joue au service de l'Equipe contrairement à ce que disent certains crétins. Je ne dis pas qu'il faut absolument construire une Equipe de France autour de lui.... mais au moins... autour d'un noyau de deux ou 3 joueurs dont Kylian Mbappé en ferait parti. Par ailleurs... il y a un vrai problème à résoudre du côté des latéraux.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

Et pourtant... quand Messi le dopé sera à la retraite... Kylian Mbappé bouffera tous les record du petit tricheur en Coupe du Monde. ^^

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Mdrrr il étaient plus en avance dans la prépa..Les excuses habituels du looser Fonseca pour ne jamais rien assumer ni voir les choses en face.

Comment Zidane va régler le cas Mbappé ? Riolo s'inquiète

D'accord tu parles de Mbappe mais quand je te réponds sur le sujet je manque d'objectivité parce que je ne parle pas des autres joueurs, c'est phénoménal ! Pour être clair je ne suis pas du tout anti-Mbappe, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Par contre je trouve que mettre l'équipe au service d'un seul joueur n'est pas la solution. Chercher tout le temps à lui passer le ballon plutôt qu'à un joueur démarqué, préférer lui faire gonfler son compteur personnel au lieu de celui de l'équipe, lui faire shooter les pénalties alors qu'il n'est pas le meilleur tireur, voilà ce qui plombe une équipe. Si j'étais sélectionneur je commencerai par lui ôter le brassard de capitaine, histoire de lui enlever cette pression, je suis sûr que toute l'équipe en bénéficierait, y compris lui.

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