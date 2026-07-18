Chelsea s'offre Morgan Rogers pour 138ME

Chelsea s'offre Morgan Rogers pour 138ME

Premier League18 juil. , 20:04
parClaude Dautel
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Actuellement avec l'équipe d'Angleterre, Morgan Rogers ne sera plus un joueur d'Aston Villa la saison prochaine. Chelsea a en effet trouvé un accord avec le club de Birmingham pour le transfert de l'international moyennant 138 millions d'euros. C'est le quatrième plus gros transfert de l'histoire du foot.
C'est le premier énorme transfert de l'été, et c'est encore Chelsea qui lâche une somme record pour se renforcer. En effet, David Ornstein et Fabrizio Romano confirment le transfert de Morgan Rogers, le milieu offensif d’Aston Villa, chez les Blues. Alors qu'Arsenal était également cité dans ce dossier, c'est finalement Chelsea qui rafle la mise avec cette opération financièrement colossale, Morgan Rogers ayant donné sa préférence au club appartenant à BlueCo.
Agé de 23 ans, l'international anglais avait rejoint Aston Villa en 2024 pour 9,4 millions d'euros en provenance de Middlesbrough. Rogers est attendu lundi à Chelsea pour passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu'en 2032 plus une option sur une saison supplémentaire. Il s'agit du quatrième plus gros transfert de l'histoire du football, derrière ceux de Neymar et Mbappé au PSG, et de Isak à Liverpool.
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