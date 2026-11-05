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PSG : Le caprice à un demi-milliard de Luis Enrique

PSG : Le caprice à un demi-milliard de Luis Enrique

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG et notamment son entraineur Luis Enrique, rêvent d'une recrue capable de faire des grosses différences au milieu de terrain. Son nom : Pablo Barrios.
Difficile de trouver une faiblesse au PSG de Luis Enrique sur ce début de saison. Il y a certes eu quelques ratés sur les premiers matchs de championnat, mais c’était lié à la nouvelle préparation tronquée plus qu’au niveau des joueurs. Depuis, avec sa façon de faire tourner son effectif et de se permettre de mettre des joueurs au repos pour une semaine, l’entraineur espagnol voit son équipe monter en puissance. C’est même presque un peu tôt car l’idée pour Luis Enrique est toujours de donner la peine mesure de son équipe au printemps.
Pour cela, du renfort cet hiver n’est pas à écarter selon plusieurs sources, en Espagne comme en Angleterre. Team Talk confirme ainsi la grosse envie de Luis Enrique d’aller chercher Pablo Barrios. Déjà quatre fois sélectionné avec la Roja, le milieu de terrain de 23 ans voit sa carrière décolle avec son abattage et sa précision technique, deux arguments très séduisants pour l’entraineur du PSG.

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Joueur majeur de Diego Simeone, le joueur qui a débuté au Real Madrid avant de rejoindre l’Atlético à seulement 14 ans est sous contrat jusqu’en 2030 avec les Colchoneros. Il possède surtout une clause libératoire à 500 millions d’euros, ce qui démontre à quel point l’Atlético tient à lui. Mais sa réelle valeur est plus proche des 70 millions d’euros.
Et selon le média britannique, Manchester United comme le PSG comptent bien tenter leur chance cet hiver pour récupérer un joueur qui possède encore une grosse marge de progression, et un avenir plus que possible en sélection espagnole. Pour le moment, cet intérêt risque toutefois de rester dans l’impasse, l’Atlético de Madrid ayant fait savoir qu’il n’avait aucune intention de vendre un joueur aussi important à ses yeux. Et le club madrilène a déjà démontré, notamment cet été en refusant 150 millions d’euros du Real pour Julian Alvarez, qu’il avait largement les moyens de résister aux assauts financiers de clubs très fortunés.
Pablo Barrios Rivas

Pablo Barrios Rivas

SpainEspagne Âge 23 Milieu

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