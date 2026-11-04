Clause à 60 ME, le PSG se jette sur ce renfort offensif

Le PSG est très intéressé par le profil du milieu offensif russe Aleksey Batrakov, qui dispose d’une clause pouvant favoriser un potentiel transfert dans la capitale française cet hiver.

La blessure de Khvicha Kvaratskhelia oblige le Paris Saint-Germain à revoir ses plans dans l’optique du mercato hivernal. Luis Enrique et Luis Campos n’avaient probablement pas l’intention d’y être actif, tout du moins pas dans le secteur offensif. L’absence du Géorgien pour au moins six mois change la donne. Luis Enrique a d’ailleurs reconnu que le PSG, sans faire du recrutement d’un attaquant une fixette, allait rester attentif aux opportunités.

Parmi les possibles pistes du club parisien, le nom d’Aleksey Batrakov est régulièrement évoqué. Et pour cause, le site TransferFeed en remet une couche en évoquant l’existence d’une clause libératoire dans le contrat d’Aleksey Batrakov à Galatasaray. Le prix de celle-ci serait fixée à environ 60 millions d’euros, une somme importante mais qui reste abordable pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain. Galatasaray a conscience que son milieu offensif russe pourrait s’en aller et a entamé des négociations pour une prolongation de contrat afin de supprimer cette clause.

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Reste que dans l’entourage du joueur, on est plutôt favorable à l’idée de garder cette porte de sortie au cas où un très gros club souhaiterait miser sur Aleksey Batrakov. Une très bonne idée dans la mesure où le Paris Saint-Germain est intéressé, mais pas uniquement. D’après les dernières rumeurs, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcelone, Liverpool, Arsenal ou encore Tottenham surveillent également la situation de celui qui a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives depuis le début de la saison en Turquie.