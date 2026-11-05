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Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG possède un joyau qu'il n'est pas compliqué de conserver. Joao Neves ne veut pas entendre parler d'un transfert, alors que Manchester City puis le Real Madrid sont venus le courtiser.
Le Real Madrid qui voit un autre club dominer le football européen pendant près de trois ans, Florentino Pérez ne le supporte pas. Le président de la Casa Blanca cherche toujours les recrues à faire signer pour rendre son club toujours plus prestigieux, toujours plus fort et plus clinquant. Dans un secteur de jeu où son club souffre, Pérez rêve clairement des milieux de terrain du PSG. Ce fut Vitinha pendant longtemps, mais depuis deux ans, la formation espagnole rêve de faire signer Joao Neves. Un nouvel essai a même été effectué cet été, mais devant la fermeté du Paris SG, ce n’est pas allé beaucoup plus loin.

Joao Neves espère ne jamais quitter le PSG

Et du côté du joueur portugais, les choses sont très claires. Malgré son jeune âge (22 ans), son palmarès déjà bien garni, l’ancien du Benfica Lisbonne a non seulement un très bon jeu de tête, mais il a surtout la tête sur les épaules. Interrogé par Canal+ sur son avenir et le fait d’avoir déjà des courtisans de renom pour rejoindre un championnat de meilleur niveau, Joao Neves a été très clair. Pour lui, pas question de quitter le PSG dans les prochaines années.
« Je n’ai pas l’objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d’objectif. J’ai un objectif, c’est d’être bien avec ma vie, de tout gagner ici. Je ne peux pas dire João il va sortir. João il veut rester ici toute sa carrière », a livré l’international portugais, qui estime clairement qu’il a tout ce qu’il faut à Paris.
Et surtout un entraineur qui voit le football comme lui. « Je m’en fous si c’est moi ou si c’est toi qui marque, c’est la victoire qui compte. Luis Enrique a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives », a livré un Joao Neves adoré par les supporters parisiens pour son jeu simple et efficace, sa combativité et son comportement irréprochable depuis qu’il a signé. Autant de qualités qui mettent le Real Madrid, ou Manchester City qui a tenté sa chance par le passé, dans l’incapacité de le recruter pour le moment.
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Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

Sans compter que c'est un cercle vertueux ! Maintenant que vous êtes capables de gagner la LDC et que vous avez passé le pallier pour être un club prestigieux, vos joueurs auront moins d'envie d'aller voir ailleurs. A une époque vous aviez l'argent et vous étiez vu comme un grand club et les joueurs voulaient bien venir mais avaient envie parfois d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, mais là vous êtes carrément dans la cour des clubs qui peuvent gagner la LDC tous les ans donc les joueurs y réfléchissent à 2 fois.

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

mec tu te fourvoie lol tu l'as ecrit noir sur blanc

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

t'es vraiment trop con mon pauvre... j'assumerai si j'avais dit le contraire, sans soucis aucun mais j'ai jamais dit le contraire... J'ai dit que vous acceptéz pour des raison financières et je réitère que c'est la meme chose que de dire vous avez accepté car financièrement ca vous arrange... c'est vraiment pareil quoi...t'es vraiment un débile mon pauvre.. j'arrête la avec toi et définitivement t'es trop con mon pauvre, ca serta a rien de parler avec toi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

" l'OL a accepté pour des raisons financieres... comment peux tu dire autres chose?" l'OL ne dit pas ca tout simplement dc voila dc nous sort pas mais il vont pas dire que je sais pas quoi !!!! la raison premiere c'est que lyon veut un entraineur concentré a 100% juste logique en soit et comme j'ai dit plus haut meme un lyon sans probleme d'argent l'aurait laisser partir

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