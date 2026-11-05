Ce joueur du PSG à 140 ME refuse le Real Madrid

Le PSG possède un joyau qu'il n'est pas compliqué de conserver. Joao Neves ne veut pas entendre parler d'un transfert, alors que Manchester City puis le Real Madrid sont venus le courtiser.

Le Real Madrid qui voit un autre club dominer le football européen pendant près de trois ans, Florentino Pérez ne le supporte pas. Le président de la Casa Blanca cherche toujours les recrues à faire signer pour rendre son club toujours plus prestigieux, toujours plus fort et plus clinquant. Dans un secteur de jeu où son club souffre, Pérez rêve clairement des milieux de terrain du PSG. Ce fut Vitinha pendant longtemps, mais depuis deux ans, la formation espagnole rêve de faire signer Joao Neves. Un nouvel essai a même été effectué cet été, mais devant la fermeté du Paris SG, ce n’est pas allé beaucoup plus loin.

Joao Neves espère ne jamais quitter le PSG

Et du côté du joueur portugais, les choses sont très claires. Malgré son jeune âge (22 ans), son palmarès déjà bien garni, l’ancien du Benfica Lisbonne a non seulement un très bon jeu de tête, mais il a surtout la tête sur les épaules. Interrogé par Canal+ sur son avenir et le fait d’avoir déjà des courtisans de renom pour rejoindre un championnat de meilleur niveau, Joao Neves a été très clair. Pour lui, pas question de quitter le PSG dans les prochaines années.

« Je n’ai pas l’objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d’objectif. J’ai un objectif, c’est d’être bien avec ma vie, de tout gagner ici. Je ne peux pas dire João il va sortir. João il veut rester ici toute sa carrière », a livré l’international portugais, qui estime clairement qu’il a tout ce qu’il faut à Paris.

Et surtout un entraineur qui voit le football comme lui. « Je m’en fous si c’est moi ou si c’est toi qui marque, c’est la victoire qui compte. Luis Enrique a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives », a livré un Joao Neves adoré par les supporters parisiens pour son jeu simple et efficace, sa combativité et son comportement irréprochable depuis qu’il a signé. Autant de qualités qui mettent le Real Madrid, ou Manchester City qui a tenté sa chance par le passé, dans l’incapacité de le recruter pour le moment.