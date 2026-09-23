PSG : Luis Campos confie son obsession depuis des mois

Luis Campos affiche ses ambitions pour cette saison, et cela fait déjà des mois qu'il veut remporter la Ligue des Champions pour la troisième fois consécutive. Il est persuadé que le PSG en est capable.

Directeur technique qui a fait ses preuves à Monaco avant de devenir encore plus légendaire avec le PSG, Luis Campos est totalement raccord avec Luis Enrique sur les sujets principaux qui font le club de la capitale. Mais outre le choix des joueurs, à l’achat ou à la vente, il y a un domaine où les deux hommes se rejoignent comme une évidence. C’est la soif de victoire et la volonté de tout gagner, sans jamais s’arrêter.

Luis Campos est chaud pour le triplé

Au PSG, où jamais le titre européen n’avait été soulevé, personne n’osait rêver du doublé alors qu’il a été si difficile d’aller chercher cette première victoire en Ligue des Champions. Et depuis la victoire face à Arsenal de mai dernier, Luis Campos avoue être obsédé par l’idée de faire un triplé. Et cela a commencé au coup de sifflet final du match à Budapest.

« Je me souviens d’une image de moi à la fin du match à Budapest, où j’étais déjà en train de faire passer le message et où je pensais qu’après le back-to-back, nous devions immédiatement penser au back-to-back-to-back. J’espère et je sens que la faim est toujours là. Le désir de travailler ensemble et de privilégier le collectif est toujours bien présent au club, et c’est pourquoi je pense que, tout du moins, si nous ne gagnons pas, nous serons des candidats. Je continue à voir Luis Enrique réaliser une évolution incroyable », a livré le dirigeant portugais, dans un entretien au Portugal Football Summit Podcast.

Des propos qui démontrent son extreme motivation, même si Luis Campos n’oublie pas de remercier chaleureusement Nasser Al-Khelaïfi pour la confiance et les moyens mis à disposition. « Ce sont des moments inoubliables pour moi, pour tous les joueurs qui sont sur le terrain, pour Nasser al-Khelaïfi, qui est un président extraordinaire. Il m’a fait confiance, il m’a laissé travailler. Je lui ai toujours fait part de toutes les étapes, et il m’a toujours donné son opinion », a souligné Luis Campos, grand artisan de ce succès parisien construit aussi avec le renfort de nombreux joueurs portugais, ce qui a toujours été l’un des marchés préférés du directeur sportif du PSG.