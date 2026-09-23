Deux renforts après la trêve, belle surprise à l’OM

Deux renforts après la trêve, belle surprise à l’OM

OM23 sept. , 9:30
parCorentin Facy
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Blessés en début de saison, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi entrevoient enfin le bout du tunnel et pourraient être à la disposition de Bruno Genesio pour le déplacement à Troyes dans trois semaines.
Rien n’est épargné à Bruno Genesio depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille. Le coach phocéen n’a pas eu l’occasion de recruter le moindre joueur durant le mercato tandis que dans le sens inverse, plus de la moitié des titulaires de la saison dernière ont été vendus par sa direction pour des raisons financières. C’est donc avec un effectif très restreint que Bruno Genesio doit composer pour cette saison, avec l’objectif de figurer du mieux possible en Ligue 1 et en Europa League.

Deux retours importants pour Genesio

Problème, certains joueurs manquent à l’appel depuis le début de la saison en raison de grosses blessures. C’est le cas de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, qui n’ont plus joué depuis le déplacement à Monaco. L’international centrafricain et le milieu de terrain nigérian font défaut à l’OM dans un secteur de jeu très peu fourni où les solutions manquent cruellement en ce moment. Bonne nouvelle pour Bruno Genesio : Nnadi et Kondogbia entrevoient enfin le bout du tunnel. Selon les informations de RMC, les deux joueurs devraient être opérationnels après la trêve internationale.
Ils pourraient donc être du déplacement à Troyes le 11 octobre prochain, quatre jours avant la réception de l’Olympiakos en Europa League. L’entraîneur de l’OM appréciera, lui qui n’a pas eu d’autres choix que de faire enchaîner Hojbjerg, Abdelli, Gomes ou encore Harit dans l’entrejeu depuis le début de la saison. Les retours de Nnadi et Kondogbia, des profils plus physiques et défensifs au milieu de terrain, vont lui apporter de nouvelles solutions. Bruno Genesio ne crachera pas dessus alors que les matchs vont s’enchaîner tous les trois jours pour l’OM en d’ici la prochaine trêve internationale mi-novembre.

Lire aussi

L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?
Articles Recommandés
Psg Le Barca Offre Julian Alvarez A Paris
PSG

PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris

Om Bruno Genesio Intouchable Son Enorme Salaire Choque
OM

OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque

Didier Deschamps Va Reprendre Du Service
Equipe de France

Didier Deschamps va reprendre du service

Balerdi Donne Par Lom La Roma Hallucine
OM

Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine

Fil Info

23 sept. , 12:20
PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris
23 sept. , 12:00
OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque
23 sept. , 11:30
Didier Deschamps va reprendre du service
23 sept. , 11:00
Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine
23 sept. , 10:30
PSG : Luis Campos confie son obsession depuis des mois
23 sept. , 10:00
ASSE : Le PSG de la Ligue 2, Gazidis se marre
23 sept. , 9:00
EdF : « Zidane est le dernier recours », vive inquiétude autour de Mbappé
23 sept. , 8:40
L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%
23 sept. , 8:20
Le PSG passe à l'action pour recruter Esteban Lepaul

Derniers commentaires

EdF : « Zidane est le dernier recours », vive inquiétude autour de Mbappé

Vu qu’il la ramène non stop non, on parle de l’élu du football mondial faut le dire. Trop facile de la ramener non stop comme lui et après de vouloir être tranquille, non quand tu es l’élu intergalactique tu n’as pas le droit à la tranquillité.

OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque

Tant mieux pour l'OM qu'il gagne autant: 1) ça évite au club de vouloir le virer 2) ça évite a Genesio de vouloir démissionner

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

Ptdr personne lui fait de passes ? Abruti fini à la pisse.

L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?

L'Iran c'est peut être le pire sur la scène internationale à l'heure actuelle. De plus, au vu de leur côté pariat ça serait étonnant qu'il y aille, ils ont d'autre problèmes à régler.

L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%

Il invente et il sélectionne les articles qui l’intéresse aussi. Bizarrement il a disparu de la circulation après le match contre Rennes . Je n’ai vue aucun commentaire de sa part, Desurmontroudebal aussi d’ailleurs. Ils ont du faire des terreurs nocturnes pendant plusieurs jours.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading