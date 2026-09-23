Deux renforts après la trêve, belle surprise à l’OM

Blessés en début de saison, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi entrevoient enfin le bout du tunnel et pourraient être à la disposition de Bruno Genesio pour le déplacement à Troyes dans trois semaines.

Rien n’est épargné à Bruno Genesio depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille. Le coach phocéen n’a pas eu l’occasion de recruter le moindre joueur durant le mercato tandis que dans le sens inverse, plus de la moitié des titulaires de la saison dernière ont été vendus par sa direction pour des raisons financières. C’est donc avec un effectif très restreint que Bruno Genesio doit composer pour cette saison, avec l’objectif de figurer du mieux possible en Ligue 1 et en Europa League.

Deux retours importants pour Genesio

Problème, certains joueurs manquent à l’appel depuis le début de la saison en raison de grosses blessures. C’est le cas de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, qui n’ont plus joué depuis le déplacement à Monaco. L’international centrafricain et le milieu de terrain nigérian font défaut à l’OM dans un secteur de jeu très peu fourni où les solutions manquent cruellement en ce moment. Bonne nouvelle pour Bruno Genesio : Nnadi et Kondogbia entrevoient enfin le bout du tunnel. Selon les informations de RMC, les deux joueurs devraient être opérationnels après la trêve internationale.

Ils pourraient donc être du déplacement à Troyes le 11 octobre prochain, quatre jours avant la réception de l’Olympiakos en Europa League. L’entraîneur de l’OM appréciera, lui qui n’a pas eu d’autres choix que de faire enchaîner Hojbjerg, Abdelli, Gomes ou encore Harit dans l’entrejeu depuis le début de la saison. Les retours de Nnadi et Kondogbia, des profils plus physiques et défensifs au milieu de terrain, vont lui apporter de nouvelles solutions. Bruno Genesio ne crachera pas dessus alors que les matchs vont s’enchaîner tous les trois jours pour l’OM en d’ici la prochaine trêve internationale mi-novembre.