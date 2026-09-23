OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque

La cure d’austérité ne touche pas tout le monde à l’OM puisque Bruno Genesio a hérité d’un salaire colossal, le rendant impossible à renvoyer pour sa direction malgré les tensions avec Frank McCourt.

L’été a été rude pour les supporters de l’Olympique de Marseille en raison de la cure d’austérité imposée par Frank McCourt, en partie pour se mettre en conformité avec les exigences de la DNCG et de l’UEFA. Le club phocéen a vendu de nombreux titulaires sans recruter un seul joueur en contrepartie. Dans ce contexte, il est néanmoins très surprenant d’apprendre que Bruno Genesio est de loin le deuxième entraîneur le mieux payé de Ligue 1 derrière Luis Enrique. Et pour cause, d’après les révélations de Loïc Tanzi dans l’Equipe du Soir, l’ex-entraîneur du Stade Rennais et du LOSC perçoit 400.000 euros bruts par mois à Marseille depuis sa signature cet été.

Genesio perçoit 400.000 euros mensuels à l'OM

Des émoluments colossaux qui rendent Bruno Genesio impossible à virer malgré les tensions évidentes avec Frank McCourt, selon le journaliste de L’Equipe. Loïc Tanzi confirme par ailleurs que les désaccords sont très forts entre les deux hommes. Les récentes déclarations de Bruno Genesio « provoquent des agacements en interne et ne reçoivent pas l’approbation de sa direction », explique notre confrère.

Ce dernier ajoute que les dirigeants s’agacent auprès de Bruno Genesio, notamment car il avait été demandé à l’entraîneur de l’OM de faire jouer les jeunes, de les valoriser et de les faire progresser dans une logique de revente d’ici un ou deux ans. Or pour l’instant, Bruno Genesio a peu utilisé les joueurs issus de la formation marseillaise, malgré l’effectif très restreint à sa disposition. Reste maintenant à voir comment cela va finir entre le coach de 59 ans et les dirigeants marseillais.