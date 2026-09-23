EdF : « Zidane est le dernier recours », vive inquiétude autour de Mbappé

Très critiqué par les supporters du Real Madrid en raison de sa faible activité défensive, Kylian Mbappé sera attendu au tournant lors de ce premier rassemblement de l’ère Zinedine Zidane en équipe de France.

Meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions la saison dernière (Liga, Ligue des Champions, Coupe du monde), Kylian Mbappé est actuellement en pleine tournée promotionnelle dans l’optique du Ballon d’Or. L’attaquant français de 27 ans peine pourtant à faire l’unanimité dans son propre club, et plus encore après la défaite contre l’Atlético de Madrid dans le derby dimanche après-midi (2-1). Il est notamment reproché à l’ex-attaquant du PSG, comme c’est le cas depuis deux ans à Madrid, sa très faible (voire inexistante) activité défensive.

Un problème que Zinedine Zidane va devoir régler en équipe de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus est le dernier espoir de voir Kylian Mbappé faire évoluer positivement son jeu selon Dave Appadoo, lequel a lancé un immense défi à l’ancien entraîneur de la Casa Blanca sur le plateau de l’Equipe du Soir.

« J’ai attentivement regardé le match de Kylian Mbappé contre l’Atlético de Madrid. J’ai tout compris sur tout ce qui manque et tout ce qui peut éventuellement plomber son impact collectif. Tout ce que lui reprochait Luis Enrique, tout ce qu’ont essayé de lui transmettre Xabi Alonso et les suivants. Ce que Didier Deschamps avait renoncé à lui demander… Mais pour quel résultat ? Une décote complet sur le plan collectif. Monsieur Zidane, vous êtes le dernier recours » a d'abord lancé Dave Appadoo avant de poursuivre.

« Si vous n’arrivez pas à lui inculquer son sens de l’effort, d’être capable de faire une pression défensive sur deux mètres, de se connecter aux autres… Si vous n’y arrivez pas, alors ce sera difficile de sauver la carrière de Mbappé sur le plan collectif. Je crains que collectivement, ce soit compliqué » a analysé le journaliste de France Football, qui redoute que même Zinedine Zidane ne parvienne pas à sauver collectivement la carrière d’un Kylian Mbappé de plus en plus critiqué pour ses efforts défensifs minimes. Reste à voir si l’aura et la compétence du grand coach qu’est Zinedine Zidane parviendra à faire un miracle sur ce coup-là. Il faut le souhaiter pour le capitaine des Bleus mais surtout pour l’équipe de France.