L'OL et Tolisso, un gros problème enfin réglé

Lille était derriere vous à 2 journées de la fin aussi l'annee derniere non? Et pourtant.... ILS ont finit devant si je ne m'abuse
Tu remarqueras que quasi la totalité de ses détracteurs sont des supporters du PSG........A partir de là hein........
Ah bon? Pourtant Lille est derrière et a perdu contre Nice le dernier match
Vu qu’il la ramène non stop non, on parle de l’élu du football mondial faut le dire. Trop facile de la ramener non stop comme lui et après de vouloir être tranquille, non quand tu es l’élu intergalactique tu n’as pas le droit à la tranquillité.
Tant mieux pour l'OM qu'il gagne autant: 1) ça évite au club de vouloir le virer 2) ça évite a Genesio de vouloir démissionner
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🎙️ "Mon début de saison n'est pas bon" ! Corentin Tolisso satisfait de son match après un début de saison compliqué. 🧠