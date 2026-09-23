L'OL et Tolisso, un gros problème enfin réglé

L'OL et Tolisso, un gros problème enfin réglé

OL23 sept. , 12:40
parCorentin Facy
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Très dépendant de Corentin Tolisso la saison dernière, l’OL a appris à gagner même lorsque son capitaine est moins bien. Un problème de moins pour Paulo Fonseca en ce début de saison 2026-2027.
Auteur d’une saison monstrueuse l’an passé avec 15 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Corentin Tolisso a parfois donné l’impression de porter l’Olympique Lyonnais un peu seul sur ses épaules. Les résultats des Gones ont souvent dépendu de l’international français de 32 ans, et ce n’est pas forcément une bonne chose. Paulo Fonseca n’apprécie pas vraiment que son équipe dépende de la sorte d’un seul joueur, aussi fort et performant soit-il.

L'OL est sorti de la Tolisso dépendance 

L’entraîneur portugais est donc rassuré de voir qu’en ce début de saison 2026-2027, les choses ont bien évolué. Tolisso n’a marqué qu’un seul but et pourtant, l’OL avance en Ligue 1 avec une belle deuxième place à la trêve. Un constat dressé par le site Lyon Foot. « Corentin Tolisso a retrouvé son influence face à Rennes avec un but et une passe décisive. Mais contrairement à la saison dernière, l’OL a montré depuis août qu’il pouvait gagner et avancer sans dépendre systématiquement de son capitaine » se félicite le média spécialisé sur l’Olympique Lyonnais avant d’ajouter.
« L’OL n’a évidemment aucun intérêt à se passer d’un Tolisso à son meilleur niveau. La différence est peut-être simplement qu’il n’a plus besoin que son capitaine soit exceptionnel chaque semaine pour gagner. Et pour une équipe qui va enchaîner les rendez-vous après la trêve, cette dépendance moins importante pourrait rapidement devenir une vraie force » analysent nos confrères.

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Avec des joueurs tels que Sulc, Openda, Nuamah ou même Boudache et Morton, l’Olympique Lyonnais dispose d’autres joueurs capables de faire la différence offensivement et de peser sur le résultat des matchs. Tout ne repose plus uniquement sur Corentin Tolisso et c’est sans aucun conteste une excellente nouvelle, notamment pour enlever un peu de pression au capitaine lyonnais, mais aussi pour que les résultats ne dépendent plus de la forme d’un seul homme.
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