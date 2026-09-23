Didier Deschamps va reprendre du service

Tu remarqueras que quasi la totalité de ses détracteurs sont des supporters du PSG........A partir de là hein........
Ah bon? Pourtant Lille est derrière et a perdu contre Nice le dernier match
Vu qu’il la ramène non stop non, on parle de l’élu du football mondial faut le dire. Trop facile de la ramener non stop comme lui et après de vouloir être tranquille, non quand tu es l’élu intergalactique tu n’as pas le droit à la tranquillité.
Tant mieux pour l'OM qu'il gagne autant: 1) ça évite au club de vouloir le virer 2) ça évite a Genesio de vouloir démissionner
Ptdr personne lui fait de passes ? Abruti fini à la pisse.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 DIDIER DESCHAMPS 🇫🇷 PROFITE DE SON TEMPS LIBRE DANS SA MAISON SECONDAIRE DU FINISTÈRE ! 🏡☀️ Il a notamment été aperçu au match Concarneau - Caen en L3 samedi. DD a même accepté de remettre un prix à cette occasion. Al-Ahli, dont le DG est désormais Fabrice Bocquet, se