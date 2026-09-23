Didier Deschamps va reprendre du service

Libéré de ses obligations de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde, Didier Deschamps se ressource dans sa maison secondaire en Bretagne. Le temps pour lui de songer à son avenir, lui qui ne veut pas prendre une pause trop longue avant de retrouver un banc.

C'est en tant que demi-finaliste et perdant de la prolifique petite finale de la dernière Coupe du monde que Didier Deschamps a rendu son tablier. Un tablier orné d'une étoile acquise en Russie en 2018, ainsi que d'une Ligue des Nations en 2021. Surtout, DD a replacé l' équipe de France au plus haut de la scène internationale, alors qu'il avait récupéré un effectif cadavérique en 2012.

Maintenant que Zinedine Zidane a pris sa place sur le banc des Bleus, Deschamps a désormais le luxe de prendre son temps pour retrouver un projet qui lui conviendra. Mais rester quatorze ans au même poste marque forcément, alors il a décidé de prendre un peu de repos dans sa maison secondaire dans le Finistère, indique L'Equipe, avant de replonger les bras en avant.

Deschamps se ressource... et attend un projet

Comme l'indique le quotidien sportif français, Didier Deschamps n'a pas l'intention d'attendre trop longtemps avant de reprendre du service. En tout cas, pas autant que Zinedine Zidane (5 ans entre son dernier poste d'entraîneur et sa prise de fonction à la tête des Bleus). S'il alterne entre sa résidence principale à Monaco et la Bretagne natale de sa femme, il ne s'empêche pas de réfléchir à ce qu'il fera dans les mois à venir. Pour le moment, il n'a pas l'intention d'y replonger avant novembre, moment charnière d'une saison où des premiers projets pourraient se présenter à lui, « voire pas avant la fin de cette saison », apprend-on.

En d'autres termes, Didier Deschamps veut s'assurer de trouver le bon projet, et privilégie du temps passé avec ses proches pour se libérer l'esprit autant que possible avant de remettre son tablier. En tout cas, son ambition reste intacte, ne manque que les opportunités, alors qu'il a été cité en Arabie saoudite l'été dernier, mais aussi sur le banc du Real Madrid ou de l'Italie.