ASSE : Le PSG de la Ligue 2, Gazidis se marre

ASSE : Le PSG de la Ligue 2, Gazidis se marre

ASSE23 sept. , 10:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ivan Gazidis, le président de l'AS Saint-Etienne, a réaffirmé dans une récente interview sa volonté de faire des Verts un club financièrement stable et sportivement ambitieux, tout en se détachant de l'image du PSG de la Ligue 2.
Au coup d'envoi de la saison précédente, l'ASSE avait déboursé pas moins de 25 millions d'euros en transferts pour s'assurer une remontée en Ligue 1. Un total équivalent à trois fois les dépenses de tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Mais au coup de sifflet final en mai dernier, les Verts ont manqué leur objectif après un sprint final raté et un barrage d'accession à l'élite contre Nice qui le fut tout autant.
Actuel leader de L2, Saint-Etienne semble cette fois sur de bons rails, avec un entraîneur qui instaure une certaine humilité dans le travail, tout en imposant déjà sa patte tactique. Malgré ce bon début de saison, Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, veut faire les choses au bon rythme et ne veut surtout pas qu'on considère le club forézien comme le mastodonte de la Ligue 2, à l'instar du PSG dans l'élite.

Lire aussi

Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formelsUn joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels
L’ASSE a l’un des pires gardiens de FranceL’ASSE a l’un des pires gardiens de France

L'ASSE un mastodonte, Gazidis dément

« Nous avons déjà beaucoup investi. Nous avons la chance d'avoir Larry. Cela nous permet de ne pas prendre dans l'urgence des décisions que nous savons mauvaises à long terme : ne pas être obligés de vendre un joueur, pouvoir en recruter un si nous pensons qu'il est spécial, investir dans les terrains, la salle de gym, le staff ou la nutrition. Nous ne voulons pas tout sacrifier pour être promus cette année. Puis oublier ce qui se passera ensuite.
J'ai vu que nous étions décrits comme le PSG de la L2. Ce n'est pas vrai. Ce club avait besoin d'investissements justes. Nous n'y injectons pas simplement de l'argent. Nous voulons construire un club financièrement pérenne, capable de tenir sur ses propres pieds, de produire sa propre réussite et d'être fort par lui-même », a déclaré le président des Verts dans un long entretien accordé à L'Equipe. Malgré tout, ces ambitions de consolider le club en le rendant financièrement pérenne restent lié à une montée en Ligue 1 en fin de saison, de toute évidence.
Articles Recommandés
Lol Et Tolisso Un Gros Probleme Enfin Regle
OL

L'OL et Tolisso, un gros problème enfin réglé

Psg Le Barca Offre Julian Alvarez A Paris
PSG

PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris

Om Bruno Genesio Intouchable Son Enorme Salaire Choque
OM

OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque

Didier Deschamps Va Reprendre Du Service
Equipe de France

Didier Deschamps va reprendre du service

Fil Info

23 sept. , 12:40
L'OL et Tolisso, un gros problème enfin réglé
23 sept. , 12:20
PSG : Le Barça offre Julian Alvarez à Paris
23 sept. , 12:00
OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque
23 sept. , 11:30
Didier Deschamps va reprendre du service
23 sept. , 11:00
Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine
23 sept. , 10:30
PSG : Luis Campos confie son obsession depuis des mois
23 sept. , 9:30
Deux renforts après la trêve, belle surprise à l’OM
23 sept. , 9:00
EdF : « Zidane est le dernier recours », vive inquiétude autour de Mbappé
23 sept. , 8:40
L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%

Derniers commentaires

L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%

Ah bon? Pourtant Lille est derrière et a perdu contre Nice le dernier match

EdF : « Zidane est le dernier recours », vive inquiétude autour de Mbappé

Vu qu’il la ramène non stop non, on parle de l’élu du football mondial faut le dire. Trop facile de la ramener non stop comme lui et après de vouloir être tranquille, non quand tu es l’élu intergalactique tu n’as pas le droit à la tranquillité.

OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque

Tant mieux pour l'OM qu'il gagne autant: 1) ça évite au club de vouloir le virer 2) ça évite a Genesio de vouloir démissionner

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

Ptdr personne lui fait de passes ? Abruti fini à la pisse.

L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?

L'Iran c'est peut être le pire sur la scène internationale à l'heure actuelle. De plus, au vu de leur côté pariat ça serait étonnant qu'il y aille, ils ont d'autre problèmes à régler.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading