ASSE : Le PSG de la Ligue 2, Gazidis se marre

Ivan Gazidis, le président de l'AS Saint-Etienne, a réaffirmé dans une récente interview sa volonté de faire des Verts un club financièrement stable et sportivement ambitieux, tout en se détachant de l'image du PSG de la Ligue 2.

Au coup d'envoi de la saison précédente, l' ASSE avait déboursé pas moins de 25 millions d'euros en transferts pour s'assurer une remontée en Ligue 1. Un total équivalent à trois fois les dépenses de tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Mais au coup de sifflet final en mai dernier, les Verts ont manqué leur objectif après un sprint final raté et un barrage d'accession à l'élite contre Nice qui le fut tout autant.

Actuel leader de L2, Saint-Etienne semble cette fois sur de bons rails, avec un entraîneur qui instaure une certaine humilité dans le travail, tout en imposant déjà sa patte tactique. Malgré ce bon début de saison, Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, veut faire les choses au bon rythme et ne veut surtout pas qu'on considère le club forézien comme le mastodonte de la Ligue 2, à l'instar du PSG dans l'élite.

L'ASSE un mastodonte, Gazidis dément

« Nous avons déjà beaucoup investi. Nous avons la chance d'avoir Larry. Cela nous permet de ne pas prendre dans l'urgence des décisions que nous savons mauvaises à long terme : ne pas être obligés de vendre un joueur, pouvoir en recruter un si nous pensons qu'il est spécial, investir dans les terrains, la salle de gym, le staff ou la nutrition. Nous ne voulons pas tout sacrifier pour être promus cette année. Puis oublier ce qui se passera ensuite.

J'ai vu que nous étions décrits comme le PSG de la L2. Ce n'est pas vrai. Ce club avait besoin d'investissements justes. Nous n'y injectons pas simplement de l'argent. Nous voulons construire un club financièrement pérenne, capable de tenir sur ses propres pieds, de produire sa propre réussite et d'être fort par lui-même », a déclaré le président des Verts dans un long entretien accordé à L'Equipe. Malgré tout, ces ambitions de consolider le club en le rendant financièrement pérenne restent lié à une montée en Ligue 1 en fin de saison, de toute évidence.