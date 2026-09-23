EdF : Ce petit nouveau fait déjà craquer Zidane

Jamais appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Lucas Da Cunha figure dans la première liste de Zinedine Zidane. Le milieu de terrain de Côme a déjà marqué des points auprès du staff tricolore.

En difficulté au milieu de terrain durant la Coupe du monde, l’équipe de France a accueilli un petit nouveau dans ce secteur de jeu à l’occasion de ce rassemblement du mois de septembre. Pour sa première liste en tant que sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane a fait appel à Lucas Da Cunha . La présence du joueur de Côme avec la France n’est pas une surprise pour les suiveurs assidus de la Série A. Et pour cause, le joueur de 25 ans formé à Rennes enchaîne les saisons de très haute facture sous les ordres de Cesc Fabregas.

Surtout, il dispose d’un profil bien différent de Tchouaméni, Camavinga, Koné, Rabiot ou encore Zaïre-Emery. Sentinelle au profil très technique, Lucas Da Cunha a une vraie carte à jouer. D’autant que selon L’Equipe, ses premiers pas à Clairefontaine sont très appréciés. Dans son édition du jour, le quotidien national nous apprend que Zinedine Zidane a salué à plusieurs reprises la vision du jeu de Lucas Da Cunha lors de la séance d’entraînement ouverte au public mardi.

« Le milieu de Côme a souvent fait l'objet de félicitations du staff. Da Cunha et Zidane ont eu plusieurs échanges complices » ajoutent nos confrères. En forme et déjà adopté par son sélectionneur, Da Cunha pourrait connaître sa première sélection dès vendredi à l’occasion du déplacement en Turquie. Mardi lors de la mise en place tactique, il a été testé en pointe basse d’un 4-3-3 aux côtés d’Adrien Rabiot et de Rayan Cherki, un cran plus haut.

Reste maintenant à voir si Da Cunha parviendra notamment à profiter de l’absence lors de ce rassemblement de Tchouaméni pour déjà s’imposer comme la solution préférée de Zidane au poste de numéro six en équipe de France.