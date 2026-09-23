EdF : Ce petit nouveau fait déjà craquer Zidane

EdF : Ce petit nouveau fait déjà craquer Zidane

Equipe de France23 sept. , 13:00
parCorentin Facy
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Jamais appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Lucas Da Cunha figure dans la première liste de Zinedine Zidane. Le milieu de terrain de Côme a déjà marqué des points auprès du staff tricolore.
En difficulté au milieu de terrain durant la Coupe du monde, l’équipe de France a accueilli un petit nouveau dans ce secteur de jeu à l’occasion de ce rassemblement du mois de septembre. Pour sa première liste en tant que sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane a fait appel à Lucas Da Cunha. La présence du joueur de Côme avec la France n’est pas une surprise pour les suiveurs assidus de la Série A. Et pour cause, le joueur de 25 ans formé à Rennes enchaîne les saisons de très haute facture sous les ordres de Cesc Fabregas.
Surtout, il dispose d’un profil bien différent de Tchouaméni, Camavinga, Koné, Rabiot ou encore Zaïre-Emery. Sentinelle au profil très technique, Lucas Da Cunha a une vraie carte à jouer. D’autant que selon L’Equipe, ses premiers pas à Clairefontaine sont très appréciés. Dans son édition du jour, le quotidien national nous apprend que Zinedine Zidane a salué à plusieurs reprises la vision du jeu de Lucas Da Cunha lors de la séance d’entraînement ouverte au public mardi.
« Le milieu de Côme a souvent fait l'objet de félicitations du staff. Da Cunha et Zidane ont eu plusieurs échanges complices » ajoutent nos confrères. En forme et déjà adopté par son sélectionneur, Da Cunha pourrait connaître sa première sélection dès vendredi à l’occasion du déplacement en Turquie. Mardi lors de la mise en place tactique, il a été testé en pointe basse d’un 4-3-3 aux côtés d’Adrien Rabiot et de Rayan Cherki, un cran plus haut.
Reste maintenant à voir si Da Cunha parviendra notamment à profiter de l’absence lors de ce rassemblement de Tchouaméni pour déjà s’imposer comme la solution préférée de Zidane au poste de numéro six en équipe de France.

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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

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"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour voir ce que tout le monde constate le footix lol

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"depuis quand on a pas les noms des gens qui font des delit et qui son mort?" parcequ'hormis un cas médiatisé, quand la famille des voyoux chialent, les noms ne sont jamais donnés abruti ! C EST LA LOI Mais toi tu as accès à des listes qui sont interdites par la loi !! T'es le roi des mythos mdr Genre tu penses que qq'un va croire que tu disposes dela liste de tous les noms des morts suite à un délit de fuite ! Alors que c'est strictement interdit et que le ministère de l'intérieur ne communique pas cela ! va voir un psychiatre et soigne ta mythomanie, c'est vraiment grave à ce niveau !!!

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