Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine

Balerdi donné par l’OM, la Roma hallucine

OM23 sept. , 11:00
parGuillaume Conte
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Forcé de vendre un Leonardo Balerdi qui prenait la tempête au Vélodrome, l'OM n'a pas pu négocier au mieux son départ. Le défenseur argentin s'éclate forcément en Italie.
En grande difficulté à l’Olympique de Marseille, sifflé sur chacun de ses ballons pendant la préparation, Leonardo Balerdi a beau avoir clamé son amour pour le maillot phocéen, il n’a pas du être mécontent de s’envoler vers la Roma à la fin du mois d’août. Un club qui le courtisait depuis de longs mois, mais qui ne pensait pas pouvoir l’avoir à ce prix. Pour trouver un accord avec l’OM, la Louve a du concocter un prêt payant d’un million d’euros, et une option d’achat qui sera activée en fonction du nombre de matchs joués et d’une future qualification en Coupe d’Europe. Au total, l’addition pourra se monter à 15 millions d’euros.

Balerdi pour 15 ME, la Roma félicitée

Une vraie aubaine selon le Corriere dello Sport, qui se base sur les premiers matchs très convaincants de la part de l’Argentin. Le défenseur central fait l’unanimité avec sa qualité de relance et son énergie, et aucune boulette à l’horizon. Pour le journal italien, la Roma a de grandes chances de s’offrir un défenseur de grand niveau à un prix dérisoire. Et les débuts de Balerdi ont été remarqués, puisqu’il a été immédiatement appelé par Lionel Scaloni pour les prochains matchs des vice-champions du monde.
Le Corriere dello Sport félicite clairement la Roma pour sa clairvoyance dans ce dossier, et d’avoir attendu la fin du mois d’août, quand l’OM était dos au mur avec un joueur contesté, pour passer à l’action. Un mouvement considéré comme « une aubaine financière » faite sur le dos de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui n’ont même pas pu obtenir les 20 millions d’euros espérés au départ.
L’avenir et la saison en cours diront si l’OM a fait une si mauvaise affaire même si Leonardo Balerdi ne serait pas le premier joueur à casser la baraque une fois qu’il a quitté le Vélodrome.
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