PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro

Si Marseille perd c est adieu au titre et sûrement aussi adieu a la 2 ème place
+ Que tu crois. 33pts a 2pts de l'OM pas mal pour une équipe qui n'a pas de fric ? Vous commencez a sentir notre souffle sur vos épaules. Ca valait bien le coup de dépenser tout ce fric et des 35M€ dans des joueurs l'été dernier tiens....
C'est dans le texte : le joueur refuse de prolonger. C'est le cas des 3 joueurs. Les prolongations voulant dire que le club souhaite les conserver.
developpe parce que la j'ai rien compris lol deja reste concentré on parle foot la
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🚨🚨🔴🔵 Dro Fernandez devrait être annoncé dans la semaine et vu le timing, il devrait être DISPONIBLE pour le match de ce week end ! Il ne reste que des détails au sujet de la clause libératoire du joueur mais il a déjà un accord avec le PSG pour un contrat jusqu'en 2030.