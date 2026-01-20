ICONSPORT_274482_0317

PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro

20 janv.
Guillaume Conte
Poussé par son entraineur Luis Enrique, le PSG a craqué et activé la clause libératoire pour recruter Dro Fernandez.
Le PSG a avancé masqué pendant très longtemps dans le dossier Dro Fernandez. Une progression discrète facilitée par le fait que Luis Enrique et le jeune barcelonais partagent le même agent : Ivan de la Pena. Une fois que le deal a été révélé, c’était déjà bouclé et même le FC Barcelone a pesté contre le départ de son jeune talent de 18 ans à six mois de la fin de son contrat. Dro Fernandez avait en effet eu sa chance à quelques reprises cette saison avec les blaugranas, mais l’appel du PSG, avec un gros contrat, et un discours convaincant de Luis Enrique, a fait la différence.

Dro Fernandez, une marge de progression incroyable

L’officialisation ne devrait plus tarder, puisque le FC Barcelone ne peut rien dire dans cette affaire, le joueur étant habilité à lever la clause libératoire de 6 ME. Mais pourquoi le club francilien a-t-il tout fait pour faire venir le milieu de terrain espagnol ? Le quotidien espagnol Sport dévoile les réponses à cette questions.
Il y a tout d’abord le regard particulier porté par Luis Enrique aux jeunes du centre de formation du Barça, qu’il estime compatibles avec le style de jeu. Ensuite, le coach du PSG apprécie énormément la qualité de passe du joueur d’origine philippine, capable de jouer plus haut et de faire la liaison avec les attaquants. Enfin, et c’est quelque chose que Luis Enrique a remarqué, Dro possède une marge de manoeuvre jugée énorme par l’ancien sélectionneur de la Roja. Son niveau actuel ne reflète pas ce qu’il pourrait devenir dans un an, avec un bon entrainement et une bonne utilisation.
C’est surement pour ça que Hansi Flick a ragé en voyant que Dro allait quitter la Catalogne. Car à l’heure actuelle, le milieu de terrain reste très peu utilisé, et pas encore prêt pour le très haut niveau comme cela s’est vu lors de ses apparitions. Mais le PSG de Luis Enrique voit beaucoup plus loin, et à l’image d’un Désiré Doué qui avait incroyablement progressé en huit mois, Paris est persuadé que Dro Fernandez peut faire très mal s’il travaille et se montre patient.

