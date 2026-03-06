ICONSPORT_275427_0290

TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 106 mars , 7:20
parAlexis Rose
0
Tombé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, l’Olympique Lyonnais va tenter de se relever lors de la réception du Paris FC en Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Paris FC ?

Suite à une impressionnante série de 13 victoires de suite entre début décembre et mi-février, l’OL connaît un retour sur terre difficile, avec deux revers de rang en championnat. Pour reprendre sa marche en avant dans la course au podium, Lyon devra faire un bon résultat contre le Paris FC. Cette rencontre se jouera ce dimanche 8 mars à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OL - Paris FC ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir en L1, cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Paris FC :

Défait contre Strasbourg (1-3) et sur la pelouse du Vélodrome dans l’Olympico face à l’OM la semaine dernière (2-3), l’OL a perdu toute son avance dans la course au podium. Toujours troisième, Lyon n’a plus que deux points d’avance sur Marseille. Autant dire que les Gones ne doivent plus laisser de matchs en route s’ils ne veulent pas passer à côté du podium et de la qualification en Ligue des Champions qui va avec. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Moreira, Fofana, Kluivert, Sulc ou Nuamah.

Lire aussi

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso - Nartey - Endrick, Yaremchuk.
Pour sa première à la tête du Paris FC, Antoine Kombouaré a permis à son nouveau club de retrouver le chemin du succès face à Nice le week-end dernier (1-0). Une victoire importante qui a permis au club parisien de prendre huit points d’avance sur la zone rouge. Pratiquement sauvé, tant Auxerre, Nantes et Metz sont loin, le PFC va tenter de jouer un nouveau vilain tour à l’OL, comme à l’aller (3-3). Pour ce match, le promu sera privé de Alakouch, Chergui, De Smet, Hamel, Kebbal, Otavio ou Traoré.
La compo probable du Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Ollila - Lees-Melou, Munetsi - Ikoné, Matondo, Simon - Immobile.

Ligue 1

08 mars 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Paris
0
Articles Recommandés
Mason Greenwood - Olympique de Marseille
OM

OM : Greenwood et Marseille, c'est fini

Endrick - Olympique Lyonnais
OL

OL : Endrick, des notes qui lui font honte

ICONSPORT_360351_0602
Ligue 1

TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

06 mars , 8:20
OM : Greenwood et Marseille, c'est fini
06 mars , 8:00
OL : Endrick, des notes qui lui font honte
06 mars , 7:40
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 mars , 7:00
TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 mars , 1:00
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
06 mars , 00:30
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
05 mars , 23:21
CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales
05 mars , 23:07
OL : Yaremchuk, les vestes se retournent à une vitesse folle

Derniers commentaires

OL : Endrick, des notes qui lui font honte

De ce match je retiens : aucune contestation arbitrale , un match apre mais bien tenu ...

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Normal et mérité. On s'est réveillé trop tard. Bonne suite en CDF aux Lensois.

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

le sergio qui s'autolike, toujours aussi pitoyable.....

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Belle célébration de thauvin ceci étant dit..

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Ahh bah tiens.. aux lyonnais qui ont passé une bonne soirée mercredi j'espère qu'elle etait aussi bonne hier soir !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading