TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tombé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, l’Olympique Lyonnais va tenter de se relever lors de la réception du Paris FC en Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Paris FC ?

dimanche 8 mars à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Eric Wattellier. Suite à une impressionnante série de 13 victoires de suite entre début décembre et mi-février, l’ OL connaît un retour sur terre difficile, avec deux revers de rang en championnat. Pour reprendre sa marche en avant dans la course au podium, Lyon devra faire un bon résultat contre le Paris FC. Cette rencontre se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OL - Paris FC ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir en L1, cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Paris FC :

Défait contre Strasbourg (1-3) et sur la pelouse du Vélodrome dans l’Olympico face à l’OM la semaine dernière (2-3), l’OL a perdu toute son avance dans la course au podium. Toujours troisième, Lyon n’a plus que deux points d’avance sur Marseille. Autant dire que les Gones ne doivent plus laisser de matchs en route s’ils ne veulent pas passer à côté du podium et de la qualification en Ligue des Champions qui va avec. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Moreira, Fofana, Kluivert, Sulc ou Nuamah.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso - Nartey - Endrick, Yaremchuk.

Pour sa première à la tête du Paris FC, Antoine Kombouaré a permis à son nouveau club de retrouver le chemin du succès face à Nice le week-end dernier (1-0). Une victoire importante qui a permis au club parisien de prendre huit points d’avance sur la zone rouge. Pratiquement sauvé, tant Auxerre, Nantes et Metz sont loin, le PFC va tenter de jouer un nouveau vilain tour à l’OL, comme à l’aller (3-3). Pour ce match, le promu sera privé de Alakouch, Chergui, De Smet, Hamel, Kebbal, Otavio ou Traoré.

La compo probable du Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Ollila - Lees-Melou, Munetsi - Ikoné, Matondo, Simon - Immobile.