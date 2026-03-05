Ligue 1
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

Ligue 106 mars , 00:30
25e journée de Ligue 1 :
Vendredi 6 mars
20h45 : Paris Saint-Germain - Monaco (sur beIN Sports 1 et Ligue 1+)
Samedi 7 mars
17h00 : FC Nantes - SCO Angers (sur Ligue 1+)
19h00 : AJ Auxerre - Strasbourg (sur Ligue 1+)
21h05 : Toulouse FC - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
Dimanche 8 mars
15h00 : RC Lens - Metz (sur Ligue 1+)
17h15 : Lille OSC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 5)
Stade Brestois - Havre AC (sur Ligue 1+ 6)
OGC Nice - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)
20h45 : Olympique Lyonnais - Paris FC (sur Ligue 1+)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
Tout afficher
0
Fil Info

06 mars , 00:00
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
05 mars , 23:21
CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales
05 mars , 23:07
OL : Yaremchuk, les vestes se retournent à une vitesse folle
05 mars , 23:00
CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale
05 mars , 22:40
Manchester United : De Zerbi en finale
05 mars , 22:20
Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG
05 mars , 22:00
OM : Vermeeren un joueur technique, Dugarry s’étouffe
05 mars , 21:30
Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu

Derniers commentaires

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Ok Bernard

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Le gars me parle d’humilité 🤣🤣🤣 t trop fort toi 🤣🤣

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Au Greg le jour ou tu parles foot tu le fais signe

Le groupe de l'OL encore une fois décimé

ah oui.. m’en parle pas…

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

J ai juste compris bla bla bla , bla bla bla… merci d’être passé quand même 😉

