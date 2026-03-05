L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

25e journée de Ligue 1 :

Vendredi 6 mars

20h45 : Paris Saint-Germain - Monaco (sur beIN Sports 1 et Ligue 1+)

Samedi 7 mars

17h00 : FC Nantes - SCO Angers (sur Ligue 1+)

19h00 : AJ Auxerre - Strasbourg (sur Ligue 1+)

21h05 : Toulouse FC - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

Dimanche 8 mars

15h00 : RC Lens - Metz (sur Ligue 1+)

17h15 : Lille OSC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 5)

Stade Brestois - Havre AC (sur Ligue 1+ 6)

OGC Nice - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique Lyonnais - Paris FC (sur Ligue 1+)