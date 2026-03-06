ICONSPORT_361136_0013

Esp : Valverde sauve le Real à Vigo

Liga06 mars
parMehdi Lunay
1
27e journée de Liga
Estadio de Balaidos
Celta Vigo-Real Madrid 1-2
Buts : Iglesias (25e) pour le Celta ; Tchouaméni (11e), Valverde (90e+5) pour le Real

La Liga

06 mars 2026 à 21:00
Celta de Vigo
Iglesias Quintas25'
1
2
Match terminé
Real Madrid
Tchouaméni11'Valverde Dipetta90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Asencio del Rosario
Real MadridReal Madrid
Remplacement
90
ENTRE
M. Vecino Falero
Celta de VigoCelta de Vigo
SORT
Ilaix Moriba
Celta de VigoCelta de Vigo
But
90
F. Valverde Dipetta
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
86
A. Tchouaméni
Real MadridReal Madrid
1
