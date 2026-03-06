TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à son élimination de la Coupe de France en milieu de semaine, l’Olympique de Marseille va recroiser le chemin du Toulouse FC pour une revanche, mais en Ligue 1 cette fois.

Quelle heure pour Toulouse - OM ?

samedi 7 mars à 21h05 au Stadium. L’arbitre sera Bastien Dechepy. À choisir, le club phocéen aurait sûrement préféré remporter son match de Coupe de France contre Toulouse plutôt qu’en championnat. Mais maintenant que l’ OM a été sorti par le TFC en quarts de finale de la CDF, Marseille n’a plus que la L1 à jouer, et ce match du côté de Toulouse sera très important dans la course au podium. Cette rencontre entre le Téfécé et l’OM se jouera ceau Stadium. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - OM ?

Comme tous les matchs de cette 25e journée de L1, cette partie entre Toulouse et Marseille sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Toulouse - OM :

Tombeur de l’OM en quarts de finale de la Coupe de France mercredi (2-2, 3-4 tab), Toulouse espère remettre ça à domicile pour finir d’enfoncer Marseille dans la crise. Sauf qu’en ce moment, le TFC n’est pas du tout dans son assiette en championnat, avec quatre matchs sans victoire dont trois défaites face à Rennes (0-1), Le Havre (1-2) ou Angers (0-1). Bien installé dans le ventre mou du championnat, avec neuf points de retard sur les places européennes, le TFC espère se relancer contre l’OM. Pour ce match, Carles Martínez Novell sera privé de Magri ou Messali. Cresswell est incertain.

La compo probable de Toulouse : Restes - Sidibé, McKenzie, Nicolaisen - Kamanzi, Casserres, Demba, Methalie - Donnum, Emersonn, Gboho.

Sorti de toutes les compétitions à part la Ligue 1, l’OM n’a pas d’autre choix de terminer sur le podium du championnat pour sauver un peu une saison d’ores et déjà ratée. Revenu à deux points de Lyon grâce à sa victoire dans l’Olympico contre l’OL le week-end dernier (3-2), Marseille veut enchaîner en championnat pour retrouver sa troisième place. Lors de ce match, Habib Beye aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson - Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Vermeeren, Paixao - Aubameyang.