ICONSPORT_278237_0040

Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix

OL19 janv. , 12:40
parCorentin Facy
1
L’OL est très intéressé par le profil de Noah Kamara, jeune défenseur central du PSG. Les chances lyonnaises ont augmenté dans ce dossier puisque le joueur de 18 ans souhaite quitter la capitale.
Après avoir recruté Endrick et Noah Nartey, l’Olympique Lyonnais espère poursuivre son excellent mercato hivernal avec la signature d’un défenseur central. Le club rhodanien est satisfait de Mata, Niakhaté et même de Kluivert, mais aimerait enrôler un joueur supplémentaire à ce poste alors qu’Hateboer n’apporte pas totalement satisfaction et peut dépanner à droite. Les dirigeants lyonnais apprécient beaucoup Noah Kamara, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Ces derniers jours, un départ de l’international U20 de l’équipe de France vers Lyon a été évoqué.
Une hypothèse qui prend de plus en plus d’épaisseur puisque le compte spécialisé PSG Inside Actu confirme que Noah Kamara va quitter le club de la capitale lors de ce mois de janvier. « Beraldo pourrait partir, même si le joueur voudrait rester jusqu'à la fin de saison , Kamara est attendu sur le départ. Pour Kang-in Lee, le joueur s’interroge sur son temps de jeu, mais Paris exclut un transfert cet hiver » a publié le compte spécialisé sur X, faisant un point global sur les départs à venir lors de ce mercato hivernal.

Noah Kamara fait le choix de quitter le PSG

Le départ de Noah Kamara étant quasiment acté, il reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais parviendra à rafler la mise. Car le club rhodanien n’est pas le seul à s’intéresser au joueur parisien, qui suscite également un vif intérêt de la part du Racing Club de Strasbourg. La décision va maintenant revenir au joueur et l’avenir de Noah Kamara dépendra aussi de la somme que l’OL et Strasbourg seront prêts à mettre sur la table. On ignore pour l’instant quel prix a été fixé par le Paris SG pour un joueur estimé à seulement 1 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais qui, au vu de son potentiel, pourrait en réalité rapporter une somme plus conséquente au club Bleu et Rouge.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0315
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque

ICONSPORT_279921_0127
OM

30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

ICONSPORT_280516_0012 (1)
ASSE

Le pari fou de l'ASSE au mercato

ICONSPORT_191287_0210
OM

Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco

Fil Info

19 janv. , 13:40
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
19 janv. , 13:20
30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie
19 janv. , 13:00
Le pari fou de l'ASSE au mercato
19 janv. , 12:45
Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco
19 janv. , 12:20
OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert
19 janv. , 12:00
Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME
19 janv. , 11:40
7,5 ME pour cette machine à buts, l'OL a eu du flair
19 janv. , 11:20
Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading