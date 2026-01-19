Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix

L’OL est très intéressé par le profil de Noah Kamara, jeune défenseur central du PSG. Les chances lyonnaises ont augmenté dans ce dossier puisque le joueur de 18 ans souhaite quitter la capitale.

Après avoir recruté Endrick et Noah Nartey, l’Olympique Lyonnais espère poursuivre son excellent mercato hivernal avec la signature d’un défenseur central. Le club rhodanien est satisfait de Mata, Niakhaté et même de Kluivert, mais aimerait enrôler un joueur supplémentaire à ce poste alors qu’Hateboer n’apporte pas totalement satisfaction et peut dépanner à droite. Les dirigeants lyonnais apprécient beaucoup Noah Kamara, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Ces derniers jours, un départ de l’international U20 de l’équipe de France vers Lyon a été évoqué.

« Beraldo pourrait partir, même si le joueur voudrait rester jusqu'à la fin de saison , Kamara est attendu sur le départ. Pour Kang-in Lee, le joueur s’interroge sur son temps de jeu, mais Paris exclut un transfert cet hiver » a publié le compte spécialisé sur X, faisant un point global sur les départs à venir lors de ce Une hypothèse qui prend de plus en plus d’épaisseur puisque le compte spécialisé PSG Inside Actu confirme que Noah Kamara va quitter le club de la capitale lors de ce mois de janvier.a publié le compte spécialisé sur X, faisant un point global sur les départs à venir lors de ce mercato hivernal.

Noah Kamara fait le choix de quitter le PSG

Le départ de Noah Kamara étant quasiment acté, il reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais parviendra à rafler la mise. Car le club rhodanien n’est pas le seul à s’intéresser au joueur parisien, qui suscite également un vif intérêt de la part du Racing Club de Strasbourg. La décision va maintenant revenir au joueur et l’avenir de Noah Kamara dépendra aussi de la somme que l’OL et Strasbourg seront prêts à mettre sur la table. On ignore pour l’instant quel prix a été fixé par le Paris SG pour un joueur estimé à seulement 1 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais qui, au vu de son potentiel, pourrait en réalité rapporter une somme plus conséquente au club Bleu et Rouge.