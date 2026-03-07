PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco

A quelques jours du match de Ligue des champions face à Chelsea, le PSG a été balayé par l'AS Monaco au Parc des Princes. Daniel Riolo a identifié le problème majeur des champions d'Europe.

Pour préparer la réception des Blues, Luis Enrique rêvait mieux que ce que son équipe a montré vendredi soir contre le club de la Principauté . Et si en Ligue 1 les conséquences ne sont pas encore catastrophiques, il est évident que le Paris Saint-Germain ne devra pas renouveler ce genre de prestation face à Chelsea sous peine d'hypothéquer ses chances de qualification avant même le match retour. Analysant cette rencontre dans l'After Foot, et sans s'énerver, Daniel Riolo a décortiqué le jeu du PSG et a dénoncé ce qui, selon lui, ne va pas dans la version actuelle de l'équipe championne d'Europe titre. Pointé du doigt par le journaliste de RMC, le milieu de terrain parisien qui n'est plus que l'ombre de celui qui a fait trembler toute l'Europe.

Avec Dro Fernandez le PSG joue à 10 - Lionel Charbonier dans l'After Foot

Pour Daniel Riolo, Luis Enrique va devoir trouver la solution pour ramener l'entrejeu parisien à un niveau digne de ce nom. « J’imaginais que Monaco puisse faire un gros match au Parc des Princes, mais quand le PSG recolle à 2-1 avec 20 minutes à jouer, on se dit que si le PSG se remet à jouer cela va changer. Sauf que le PSG ne redevient pas le PSG qu’on connaissait. Il y a un vrai problème clair dans le jeu. Car la possession, ils l’ont, mais Monaco a mis le plan parfait pour emmerder le Paris Saint-Germain et le contrer. Ils ont laissé la possession et ils ont été agressifs.

Moi je veux bien qu’on me dise que les défenseurs ça ne va pas fort, que la ligne d’attaque et son pressing habituel, il n’y en a plus. Mais c’est surtout le milieu de terrain qui n’existe plus. Le fameux milieu de terrain qui contrôlait tout, c’est fini. Fabian Ruiz a disparu pour blessure, Joao Neves n’est plus là, Dro n’y est pas...le PSG fait moins peur, ce n’est plus une machine », constate un Daniel Riolo, plutôt inquiet pour l'équipe de la capitale.

Luis Enrique a quelques jours pour tenter de corriger ce qui peut encore l'être. Car sur ce que l'on a vu du Paris Saint-Germain lors des derniers matchs, la double confrontation face à Chelsea risque d'être très compliquée pour les tenants du titre.