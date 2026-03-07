Daniel Riolo, journaliste RMC
Daniel Riolo - RMC

PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco

PSG07 mars , 8:00
parClaude Dautel
23
A quelques jours du match de Ligue des champions face à Chelsea, le PSG a été balayé par l'AS Monaco au Parc des Princes. Daniel Riolo a identifié le problème majeur des champions d'Europe.
Pour préparer la réception des Blues, Luis Enrique rêvait mieux que ce que son équipe a montré vendredi soir contre le club de la Principauté. Et si en Ligue 1 les conséquences ne sont pas encore catastrophiques, il est évident que le Paris Saint-Germain ne devra pas renouveler ce genre de prestation face à Chelsea sous peine d'hypothéquer ses chances de qualification avant même le match retour. Analysant cette rencontre dans l'After Foot, et sans s'énerver, Daniel Riolo a décortiqué le jeu du PSG et a dénoncé ce qui, selon lui, ne va pas dans la version actuelle de l'équipe championne d'Europe titre. Pointé du doigt par le journaliste de RMC, le milieu de terrain parisien qui n'est plus que l'ombre de celui qui a fait trembler toute l'Europe.
Avec Dro Fernandez le PSG joue à 10
- Lionel Charbonier dans l'After Foot
Pour Daniel Riolo, Luis Enrique va devoir trouver la solution pour ramener l'entrejeu parisien à un niveau digne de ce nom. « J’imaginais que Monaco puisse faire un gros match au Parc des Princes, mais quand le PSG recolle à 2-1 avec 20 minutes à jouer, on se dit que si le PSG se remet à jouer cela va changer. Sauf que le PSG ne redevient pas le PSG qu’on connaissait. Il y a un vrai problème clair dans le jeu. Car la possession, ils l’ont, mais Monaco a mis le plan parfait pour emmerder le Paris Saint-Germain et le contrer. Ils ont laissé la possession et ils ont été agressifs.
Moi je veux bien qu’on me dise que les défenseurs ça ne va pas fort, que la ligne d’attaque et son pressing habituel, il n’y en a plus. Mais c’est surtout le milieu de terrain qui n’existe plus. Le fameux milieu de terrain qui contrôlait tout, c’est fini. Fabian Ruiz a disparu pour blessure, Joao Neves n’est plus là, Dro n’y est pas...le PSG fait moins peur, ce n’est plus une machine », constate un Daniel Riolo, plutôt inquiet pour l'équipe de la capitale.
Luis Enrique a quelques jours pour tenter de corriger ce qui peut encore l'être. Car sur ce que l'on a vu du Paris Saint-Germain lors des derniers matchs, la double confrontation face à Chelsea risque d'être très compliquée pour les tenants du titre.
23
Articles Recommandés
Kantari - entraîneu du FC Nantes
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Geoffroy Guichard ASSE ICONSPORT_356158_0006
ASSE

ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout

ICONSPORT_261406_1750
OL

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Habib Beye
OM

OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse

Fil Info

07 mars , 11:30
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers
07 mars , 11:00
ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout
07 mars , 10:30
Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient
07 mars , 10:10
OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse
07 mars , 10:00
L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux
07 mars , 9:30
Tottenham contacte De Zerbi en urgence
07 mars , 9:00
Kantari l'écarte, Nantes l'envoie en Egypte
07 mars , 8:40
OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick
07 mars , 8:20
L'OM offre 17 ME pour un prodige serbe

Derniers commentaires

OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick

Euh… pour le moment, à partir du moment où on s’occupe de lui, ça brille beaucoup moins. Mais comme tu dis, il faut lui laisser le temps pour voir s’il passe le cut… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top

PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading