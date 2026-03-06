ICONSPORT_361127_0087

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

PSG06 mars , 23:00
parCorentin Facy
0
Titulaire pour la troisième fois de suite en Ligue 1, Dro Fernandez n’a pas brillé contre Monaco ce vendredi soir (1-3). Au contraire, l’ancien milieu offensif du Barça commence à subir quelques critiques.
Recruté par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone pour un peu moins de 10 millions d’euros cet hiver, Dro Fernandez est un joueur à très fort potentiel que Luis Enrique souhaitait absolument faire venir dans la capitale. Lancé par Hansi Flick qui l’utilisait avec parcimonie en Catalogne, le jeune Espagnol de 18 ans enchaînait ce vendredi sa troisième titularisation de suite en Ligue 1 après celles face à Metz et Le Havre. Dans un match à haute intensité contre une équipe de Monaco qui avait beaucoup gêné le PSG en Ligue des Champions, Dro Fernandez a eu énormément de mal à exister avant de sortir à l’heure de jeu. « Dans quel monde un Dro a droit à plus de minutes qu’un Lee Kang In sur la dynamique récente par exemple ? » s’interroge d’ailleurs le journaliste Elton Mokolo du Winamax FC.

Dro Fernandez face aux premières critiques

Impitoyables et énervés par la défaite de leur équipe, les supporters parisiens commencent déjà à s’agacer de l’acclimatation timide de l’ancien Barcelonais. « Dro il se croit en U18 à la Masia avec ses crochets de merde? », Dro on dirait un enfant qui a perdu ses parents dans un centre commercial », « Le match de Dro est à montrer dans toutes les écoles de terrorisme », « Dro Fernandez, il est sans doute plein de potentiel, mais il sert à rien actuellement. A la place de Lee, je deviens fou… », « Je suis désolé, on est pas Lyon ou Rennes ! On est le PSG, si Dro veut jouer, il doit muscler son jeu et arrêter de jouer en arrière », « La faiblesse physique de Dro. Ça se voyais déjà en Liga mais alors là en Ligue 1… un championnat beaucoup + physique » et « Ah je comprends pourquoi le Dro Fernandez ne jouait pas au Barça.. » peut-on lire sur X, où les critiques fusent de partout après la performance de Dro Fernandez contre l’AS Monaco.
Avec cette défaite, la course au titre va s’intensifier pour le PSG, et il n’est pas certain que le jeune milieu espagnol ait de nouveau les faveurs de Luis Enrique à l’avenir alors qu’un joueur comme Kang-in Lee, fiable et toujours bon lorsque l’on fait appel à lui, ronge son frein sur le banc.
0
Articles Recommandés
l om et sanchez ecrasent tout tudor avait tout prevu icon fid 3513 349097
OM

OM : Igor Tudor de retour, la vérité éclate

ICONSPORT_361136_0013
Liga

Esp : Valverde sauve le Real à Vigo

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

Fil Info

06 mars , 23:30
OM : Igor Tudor de retour, la vérité éclate
06 mars , 22:57
Esp : Valverde sauve le Real à Vigo
06 mars , 22:48
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
06 mars , 22:47
L1 : Monaco humilie le PSG au Parc
06 mars , 22:30
OL : Endrick est insupportable, ses coéquipiers vont craquer
06 mars , 22:25
All : En promenade, le Bayern s'envole
06 mars , 22:05
Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité
06 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Derniers commentaires

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Merde ... pas de d astiquage de toute petite kekete ce soir. Pas grave t as asser tiré dessus ces jours ci avec les olympiques

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Se planquer serait intelligent de sa part... donc voilà

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

gestion pour eviter les bkessures pour affronter Chelsea et paris est toujours 1 er

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Et ce soir... c'était quoi ? Un super PSG... c'est ça ? Mdr

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Comme l histoire de la culture, la tartine et la confiture.. il étale sa connerie, sa haine et sa médiocrité a longueur d articles ici.. ça fait un moment que ça se voit que c est un étron qui connaît que dalle au foot et meme au sport de maniere generale... il est complètement abruti par son autosuffisance et sa haine.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading