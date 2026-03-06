Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Titulaire pour la troisième fois de suite en Ligue 1, Dro Fernandez n’a pas brillé contre Monaco ce vendredi soir (1-3). Au contraire, l’ancien milieu offensif du Barça commence à subir quelques critiques.

« Dans quel monde un Dro a droit à plus de minutes qu’un Lee Kang In sur la dynamique récente par exemple ? » s’interroge d’ailleurs le journaliste Elton Mokolo du Winamax FC. Recruté par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone pour un peu moins de 10 millions d’euros cet hiver, Dro Fernandez est un joueur à très fort potentiel que Luis Enrique souhaitait absolument faire venir dans la capitale. Lancé par Hansi Flick qui l’utilisait avec parcimonie en Catalogne, le jeune Espagnol de 18 ans enchaînait ce vendredi sa troisième titularisation de suite en Ligue 1 après celles face à Metz et Le Havre. Dans un match à haute intensité contre une équipe de Monaco qui avait beaucoup gêné le PSG en Ligue des Champions, Dro Fernandez a eu énormément de mal à exister avant de sortir à l’heure de jeu.s’interroge d’ailleurs le journaliste Elton Mokolo du Winamax FC.

Dro Fernandez face aux premières critiques

Impitoyables et énervés par la défaite de leur équipe, les supporters parisiens commencent déjà à s’agacer de l’acclimatation timide de l’ancien Barcelonais. « Dro il se croit en U18 à la Masia avec ses crochets de merde? », Dro on dirait un enfant qui a perdu ses parents dans un centre commercial », « Le match de Dro est à montrer dans toutes les écoles de terrorisme », « Dro Fernandez, il est sans doute plein de potentiel, mais il sert à rien actuellement. A la place de Lee, je deviens fou… », « Je suis désolé, on est pas Lyon ou Rennes ! On est le PSG, si Dro veut jouer, il doit muscler son jeu et arrêter de jouer en arrière », « La faiblesse physique de Dro. Ça se voyais déjà en Liga mais alors là en Ligue 1… un championnat beaucoup + physique » et « Ah je comprends pourquoi le Dro Fernandez ne jouait pas au Barça.. » peut-on lire sur X, où les critiques fusent de partout après la performance de Dro Fernandez contre l’AS Monaco.

Avec cette défaite, la course au titre va s’intensifier pour le PSG, et il n’est pas certain que le jeune milieu espagnol ait de nouveau les faveurs de Luis Enrique à l’avenir alors qu’un joueur comme Kang-in Lee, fiable et toujours bon lorsque l’on fait appel à lui, ronge son frein sur le banc.