OM : Igor Tudor de retour, la vérité éclate

En conflit avec Pablo Longoria, Medhi Benatia avait dans un premier temps posé sa démission. On parlait d’un désaccord entre les deux dirigeants pour la succession de Roberto De Zerbi, et plus particulièrement sur le cas Igor Tudor. Une information catégoriquement démentie.

Le binôme aux commandes de l’Olympique de Marseille a éclaté. Alors qu’ils travaillaient main dans la main, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont peu à peu éloignés, jusqu’à leur séparation définitive provoquée par le choix du nouvel entraîneur. C’est du moins la version donnée par Le 10 Sport selon laquelle le directeur du football privilégiait la piste Habib Beye, tandis que l’ancien président souhaitait organiser le retour d’Igor Tudor sur le banc.

Le Croate, libre de tout contrat à ce moment, avait apparemment laissé de bons souvenirs lors de son passage au club phocéen. Sauf que l’information a rapidement été démentie par Grégory Schneider. Sur le réseau social X, le journaliste de Libération s’est emporté. « N’importe quoi. Mais alors : n’importe quoi, a démenti le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Des conneries débitées au mètre (...). » Notre confrère n’en dit pas plus. Mais on devine que selon lui, Pablo Longoria n’a jamais envisagé le retour d’Igor Tudor qui ne serait donc pas la cause du divorce entre l’Espagnol et le directeur du football aux pouvoirs désormais élargis.

Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille a fini par nommer Habib Beye. Et de son côté, Igor Tudor a pris la direction de Tottenham en tant qu’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir si le successeur de Thomas Frank terminera l’exercice. Après la défaite à domicile contre Crystal Palace (1-3) jeudi, la troisième en autant de matchs sous ses ordres, le nouveau coach des Spurs est déjà annoncé sur la sellette trois semaines après son arrivée.