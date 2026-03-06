L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

25e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Buts : Barcola (71e) pour le PSG ; Akliouche (27e), Golovin (55e), Balogun (73e) pour Monaco

Déjà bousculé par Monaco en Ligue des champions, le PSG a été puni par l'ASM 1-3 ce vendredi. Une alerte sérieuse avant Chelsea et une mauvaise opération dans la course au titre.

Bête noire historique du PSG, Monaco a été une menace sérieuse pour les Parisiens en Ligue des champions. Le barrage retour au Parc avait été très difficile pour Paris et le match de ce soir était dans la même veine. L'ASM était très entreprenante dès l'entame. Aux 6 mètres, Zakaria plaçait sa tête au-dessus de la cage parisienne (4e). Hakimi lui répondait avec une belle percée stoppée par Köhn (6e). Le ballon allait d'un but à l'autre mais Monaco avait une meilleure maîtrise.

Le premier but venait logiquement pour le club du Rocher. Zaire-Emery perdait la balle dans sa surface et Akliouche fusillait Safonov. Après le repos, Golovin faisait le break. L'ASM était même proche du 0-3. Paris réagissait ensuite et multipliait les offensives. Barcola trouvait la faille avec l'aide involontaire de Teze. Néanmoins, Monaco n'était pas assommé. Camara poussait Safonov à réaliser une énorme envolée (73e). Sur l'action suivante, Balogun trompait le portier russe et pliait le match. Le club princier trouvait encore la barre dans une fin de match cauchemardesque du PSG.

Avec ce succès, Monaco remonte à la 5e place. Le PSG pourrait lui voir revenir Lens à un petit point en cas de succès sur Metz dimanche.