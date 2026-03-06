ICONSPORT_361127_0117

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Ligue 106 mars , 22:47
parMehdi Lunay
12
25e journée de Ligue 1
Parc des Princes
PSG-Monaco 1-3
Buts : Barcola (71e) pour le PSG ; Akliouche (27e), Golovin (55e), Balogun (73e) pour Monaco
Déjà bousculé par Monaco en Ligue des champions, le PSG a été puni par l'ASM 1-3 ce vendredi. Une alerte sérieuse avant Chelsea et une mauvaise opération dans la course au titre.
Bête noire historique du PSG, Monaco a été une menace sérieuse pour les Parisiens en Ligue des champions. Le barrage retour au Parc avait été très difficile pour Paris et le match de ce soir était dans la même veine. L'ASM était très entreprenante dès l'entame. Aux 6 mètres, Zakaria plaçait sa tête au-dessus de la cage parisienne (4e). Hakimi lui répondait avec une belle percée stoppée par Köhn (6e). Le ballon allait d'un but à l'autre mais Monaco avait une meilleure maîtrise.
Le premier but venait logiquement pour le club du Rocher. Zaire-Emery perdait la balle dans sa surface et Akliouche fusillait Safonov. Après le repos, Golovin faisait le break. L'ASM était même proche du 0-3. Paris réagissait ensuite et multipliait les offensives. Barcola trouvait la faille avec l'aide involontaire de Teze. Néanmoins, Monaco n'était pas assommé. Camara poussait Safonov à réaliser une énorme envolée (73e). Sur l'action suivante, Balogun trompait le portier russe et pliait le match. Le club princier trouvait encore la barre dans une fin de match cauchemardesque du PSG.
Avec ce succès, Monaco remonte à la 5e place. Le PSG pourrait lui voir revenir Lens à un petit point en cas de succès sur Metz dimanche.
12
Derniers commentaires

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Merde ... pas de d astiquage de toute petite kekete ce soir. Pas grave t as asser tiré dessus ces jours ci avec les olympiques

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Se planquer serait intelligent de sa part... donc voilà

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

gestion pour eviter les bkessures pour affronter Chelsea et paris est toujours 1 er

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Et ce soir... c'était quoi ? Un super PSG... c'est ça ? Mdr

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Comme l histoire de la culture, la tartine et la confiture.. il étale sa connerie, sa haine et sa médiocrité a longueur d articles ici.. ça fait un moment que ça se voit que c est un étron qui connaît que dalle au foot et meme au sport de maniere generale... il est complètement abruti par son autosuffisance et sa haine.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

