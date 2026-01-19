Un Brésilien mystère signe en secret au PSG !

Le PSG n’a pas prévu de bouleverser son effectif cet hiver. En revanche, Luis Campos avance sur plusieurs recrutements pour l’été prochain. Un Brésilien dont l’identité n’a pas encore filtré est annoncé très proche de Paris.

Le mercato hivernal est pour l’instant très calme au Paris Saint-Germain. Sur le plan des arrivées comme sur celui des départs, le club de la capitale n’a pas encore bougé. Les choses pourraient toutefois évoluer dans les semaines à venir. Le PSG est en discussions avancées pour signer Dro Fernandez, la pépite du FC Barcelone dont la clause s’élève à 6 millions d’euros. Le milieu de terrain espagnol n’est pas le seul jeune prospect sur lequel le Paris SG avance concrètement pour se renforcer à moyen terme.

« Déjà tourné vers l’été, le PSG travaille sur un mercato ambitieux, mais jeune. Contacts maintenus avec R.Mora, M.Koné et Tati (Nantes). Plusieurs jeunes recrues sont ciblées, et un jeune Brésilien aurait déjà signé un pré-accord (à confirmer), il joue actuellement au Brésil » a publié le compte spécialisé qui ajoute qu’un renfort dès le mois de janvier n’est pas à exclure. Et pour cause, le compte spécialisé PSG inside Actu nous apprend qu’un joueur brésilien dont l’identité n’a pas encore filtré aurait signé un pré-contrat en faveur du club Bleu et Rouge.a publié le compte spécialisé qui ajoute qu’un renfort dès le mois de janvier n’est pas à exclure.

Une première recrue ficelée au Brésil ?

« pour anticiper d’éventuelles blessures ». La première partie de saison compliquée du PSG, avec de nombreux joueurs blessés, a visiblement marqué les esprits dans la capitale au point que l’on envisage désormais de recruter pour disposer d’un effectif plus élargi. En effet, le club parisien envisage de recruter un joueur dans les ultimes instants de ce mercato hivernal en fonction des opportunités. L’objectif de Luis Enrique et de Luis Campos est de se renforcer au milieu de terrain, possiblement avec un prêt. La première partie de saison compliquée du PSG, avec de nombreux joueurs blessés, a visiblement marqué les esprits dans la capitale au point que l’on envisage désormais de recruter pour disposer d’un effectif plus élargi.

Mais il est clair que le Paris Saint-Germain ne fera aucune folie cet hiver, la priorité étant d’investir intelligemment l’été prochain pour rajeunir et enrichir l’effectif avec de jeunes joueurs à fort potentiel. Une politique de recrutement parfaitement assumée par le champion de France et qui porte ses fruits ces derniers temps comme l’ont prouvé les recrutements réussis de Barcola, Doué, Joao Neves ou encore Vitinha ces dernières années.