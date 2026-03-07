L'OM offre 17 ME pour un prodige serbe

Récemment croisée par Lille en Ligue Europa, l'Etoile Rouge de Belgrade possède un incroyable crack de 17 ans Vasilije Kostov. Le milieu enfile les buts comme des perles et attire l'attention de Marseille. Néanmoins, le jeune serbe coûte déjà cher.

Belgrade est en train d'assister à la naissance d'un phénomène du football. Milieu offensif, Vasilije Kostov fait partie des meilleurs buteurs du championnat serbe avec l'Etoile Rouge. Il a inscrit 10 buts sur le sol national cette saison, auxquels s'ajoutent 2 buts en Ligue Europa. Une belle performance au vu de son poste, un exploit avec son jeune âge. Kostov n'a que 17 ans et vit sa première saison professionnelle complète. De quoi susciter un gros engouement pour l'international U19 serbe en Europe.

L'OM refoulé avec 17 millions d'euros

Mozzart Sport. Un représentant de l'OM a fait le voyage en Serbie avec 17 millions d'euros dans les valises. Un montant intéressant sur le papier...sauf pour la direction de l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Serbes ont refusé l'offre olympienne et attendent 25 millions d'euros pour leur pépite ni plus, ni moins. Kostov est dans le viseur d'Arsenal et de l'Inter Milan notamment. L' Olympique de Marseille est aussi sur les rangs pour le jeune milieu offensif. Les Phocéens ont même déjà fait une offre selon le média local. Un représentant de l'OM a fait le voyage en Serbie avec 17 millions d'euros dans les valises. Un montant intéressant sur le papier...sauf pour la direction de l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Serbes ont refusé l'offre olympienne et attendent 25 millions d'euros pour leur pépite ni plus, ni moins.

Une somme non négligeable pour Marseille alors qu'un plan d'économies risque d'être mis en place par la nouvelle direction l'été prochain. La vente de certains cadres phocéens comme Mason Greenwood sera indispensable pour réussir cette opération. Il ne faudra pas trop trainer pour réunir l'argent nécessaire et surenchérir dans le dossier. L'Inter et Arsenal sont à l'affût et ils ne vont pas lâcher aussi vite un talent unique comme Vasilije Kostov.