Vasilije Kostov

L'OM offre 17 ME pour un prodige serbe

OM07 mars , 8:20
parMehdi Lunay
Récemment croisée par Lille en Ligue Europa, l'Etoile Rouge de Belgrade possède un incroyable crack de 17 ans Vasilije Kostov. Le milieu enfile les buts comme des perles et attire l'attention de Marseille. Néanmoins, le jeune serbe coûte déjà cher.
Belgrade est en train d'assister à la naissance d'un phénomène du football. Milieu offensif, Vasilije Kostov fait partie des meilleurs buteurs du championnat serbe avec l'Etoile Rouge. Il a inscrit 10 buts sur le sol national cette saison, auxquels s'ajoutent 2 buts en Ligue Europa. Une belle performance au vu de son poste, un exploit avec son jeune âge. Kostov n'a que 17 ans et vit sa première saison professionnelle complète. De quoi susciter un gros engouement pour l'international U19 serbe en Europe.

L'OM refoulé avec 17 millions d'euros

Kostov est dans le viseur d'Arsenal et de l'Inter Milan notamment. L'Olympique de Marseille est aussi sur les rangs pour le jeune milieu offensif. Les Phocéens ont même déjà fait une offre selon le média local Mozzart Sport. Un représentant de l'OM a fait le voyage en Serbie avec 17 millions d'euros dans les valises. Un montant intéressant sur le papier...sauf pour la direction de l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Serbes ont refusé l'offre olympienne et attendent 25 millions d'euros pour leur pépite ni plus, ni moins.
Une somme non négligeable pour Marseille alors qu'un plan d'économies risque d'être mis en place par la nouvelle direction l'été prochain. La vente de certains cadres phocéens comme Mason Greenwood sera indispensable pour réussir cette opération. Il ne faudra pas trop trainer pour réunir l'argent nécessaire et surenchérir dans le dossier. L'Inter et Arsenal sont à l'affût et ils ne vont pas lâcher aussi vite un talent unique comme Vasilije Kostov.
V. Kostov

V. Kostov

SerbiaSerbie Âge 17 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
